«Нефть России», 26.09.19, Москва, 11:06 Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,9 трлн рублей, в 2021 году - 0,6 трлн рублей, а в 2022 году - 0,3 трлн рублей. Об этом говорится в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.



Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 трлн рублей, в 2021 году - 21,2 трлн рублей, в 2022 году - 22 трлн рублей. Расходы бюджета запланированы на уровне 19,5 трлн рублей, 20,6 трлн рублей и 21,8 трлн рублей.



Ранее в Минфине сообщали, что профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП.



Небольшое снижение доходов по отношению к ВВП в Минфине объяснили заложенным постепенным снижением цен на нефть. Также на этот процесс влияет рост объема налоговых льгот для нефтегазового сектора.



По информации Минфина, в 2020 году 3/4 дополнительных расходов сформируют социальная политика, здравоохранение и образование. В частности, в 2020 году расходы федерального бюджета на здравоохранение вырастут более чем на 50%, что является рекордом с 2005 года. Как уточняли в аппарате правительства, расходы на науку в следующем году увеличатся на 33%, на охрану окружающей среды - на 60%. При этом расходы на национальную оборону в 2020 году снизятся.



Прогноз инфляции



Минфин заложил в проект федерального бюджета прогноз по инфляции на 2020 год на уровне 3% в годовом выражении.



"Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 112 863 млрд рублей и уровня инфляции, не превышающего 3% (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года)", - уточняется в документе.



Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2020 году сократится до 3%, а в 2021-2024 годах сохранится на целевом уровне в 4%.



На деятельность президента и кабмина



Объем расходов федерального бюджета на обеспечение деятельности президента составит 42,7 млрд рублей. В 2020 году на эти цели планируется направить 13 млрд 851 млн рублей, в 2021 году - 14 млрд 191 млн рублей, в 2022 году - 14 млрд 625 млн рублей. В бюджет 2019 года было заложено на эти цели 11,1 млрд рублей.



Что касается администрации президента РФ, то на ее функционирование в проекте бюджета заложено 13,7 млрд рублей в 2020 году, 14 млрд рублей в 2021 году и почти 14,5 млрд рублей в 2022 году. Объем финансирования Управления делами президента РФ составит примерно по 9,1 млрд рублей в год.



На обеспечение функционирования председателя правительства, его заместителей и аппарата кабмина в бюджет на 2020 год заложено 7 млрд 278 млн рублей, на 2021 год - 7 млрд 469 млн рублей, на 2022 год - 7 млрд 714 млн рублей. Объем расходов на оплату труда премьера и его замов за три года должен увеличиться со 193 млн рублей до 205 млн рублей. В бюджет 2019 года на функционирование премьера, его заместителей и аппарата кабмина было заложено 7,5 млрд рублей.



Финансирование Федеральной службы охраны (ФСО) в 2020 году составит 2 млрд 160 млн рублей, в 2021 году - 2 млрд 36 млн рублей, в 2022 году - 2 млрд 821 млн рублей. Основная задача ФСО - "обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах их постоянного и временного пребывания и на трассах проезда". К таким объектам государственной охраны относится в первую очередь президент РФ, также в их число входит глава правительства.



На деятельность ЦИК



Свыше 24 млрд рублей планируется выделить Центральной избирательной комиссии России в 2020-2022 годах.



Согласно проекту, в 2020 году ЦИК может получить из бюджета более 4 млрд рублей, большая часть из которых пойдет на обеспечение деятельности комиссии, в частности на оплату труда сотрудников и функционирование Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы".



В документе говорится, что в 2021 году финансирование ЦИК может существенно увеличиться до 15,8 млрд рублей за счет проведения выборов в Госдуму, организатором которых является Центризбирком. В 2022 году правительство планирует выделить комиссии около 4,3 млрд рублей на обеспечение ее деятельности.



На деятельность Минобороны



Объем средств, выделенных Министерству обороны России в 2020 году, составит 1,894 трлн рублей, при этом в 2021 году расходы военного ведомства сократятся до почти 1,574 трлн и незначительно возрастут до 1,609 трлн рублей в 2022 году.



Согласно документу, который опубликован в среду на портале проектов правовых актов, основная часть расходов российского военного ведомства будет направлена на обеспечение национальной обороны - в 2020 году на эти цели уйдет 1,056 трлн рублей. При этом именно эта статья расходов будет расти - до 1,077 трлн в 2021 году и до 1,096 трлн в 2022 году.



В основном сумма будет увеличиваться за счет расходов на Вооруженные силы Российской Федерации, включенных в раздел "Национальная оборона". В следующем году на них будет затрачено 973 млрд рублей, годом позже - 995 млрд рублей, в 2022 году эта сумма вырастет до 1,024 трлн рублей.



Отдельно выделены средства на обеспечение военного сотрудничества с иностранными государствами. На военную дипломатию в 2020 году Минобороны России потратит 8876000 рублей, в 2021 - 8930000 рублей и в 2022 - 8984000 рублей.



Кроме того, в проекте засекречены основные показатели гособоронзаказа и значительная часть бюджета в отношении госкомпаний, оборонных предприятий и иных юридических лиц.



На деятельность Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Бюджет Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций может составить в 2020 году порядка 93,2 млрд рублей.



Согласно документу, в 2020 году бюджет Минкомсвязи составит 93,2 млрд рублей, в 2021-м - 135,8 млрд рублей, а в 2022-м - 189,3 млрд рублей.



На предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" планируется выделить в 2020 году 169,9 млн рублей, в 2021-м - 169,2 млн рублей, в 2022-м - 50,8 млн рублей. Финансирование закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запланировано на уровне 32,6 млрд рублей в 2020 году, 45,6 млрд рублей - в 2021-м, 65,3 млрд рублей - в 2022-м. На федеральный проект "Информационная инфраструктура" в 2020 году планируется выделить 36,3 млрд рублей, в 2021-м - 54,3 млрд рублей, в 2022-м - 74,1 млрд рублей.



Подпрограмма "Информационное государство" может обойтись в 2020 году в 48,2 млрд рублей, в 2021-м - в 73,1 млрд рублей, в 2022-м - в 111,4 млрд рублей. На федеральный проект "Цифровые технологии" предусмотрены траты в 2020 году в размере 21,2 млрд рублей, в 2021-м - 37,3 млрд рублей, в 2022-м - 63,2 млрд рублей, а на федеральный проект "Цифровое государственное управление" - в 2020 году в размере 20,7 млрд рублей, в 2021-м - 28,1 млрд рублей, в 2022-м - 39 млрд рублей.



На госпрограмму соцподдержки граждан



Государственная программа "Социальная поддержка граждан" получит 4,527 трлн рублей бюджетных ассигнований в 2020-2022 годах.



Объем финансирования программы запланирован на уровне 1,466 трлн рублей в 2020 году, 1,512 трлн рублей в 2021 году и 1,548 трлн рублей в 2022 году.



В частности, в программу входит поддержка граждан, подвергшимся воздействию радиации, инвалидов, ветеранов, лиц, ходатайствующих о признании статуса беженца и переселенца



На развитие сельского хозяйства



Объем финансирования госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2020 году может составить 290,134 млрд рублей.



Как говорится в документе, в 2021 году на эти цели заложено 292,863 млрд рублей, в 2022 году - 328,883 млрд рублей.



При этом на финансирование госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса России в 2020 году предусмотрено 20,825 млрд рублей, в 2021 году - 14,054 млрд рублей, в 2022 году - 12,367 млрд рублей.



На содержание объектов инфраструктуры Байконура



Бюджетные дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконура составят более 3 млрд рублей до 2022 года.



"Дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур: 2020 год - 1,024 млрд рублей, 2021 год - 1,024 млрд рублей, 2022 год - 1,024 млрд рублей", - говорится в документе.



Россия арендует космодром Байконур у Казахстана до 2050 года. Комплекс Байконур состоит из одноименных города и космодрома.



На здравоохранение



Объем финансирования государственной программы развития здравоохранения может составить 2,4 трлн рублей.



В 2020 году на эти цели планируется направить 841,852 млрд рублей, в 2021 году - 780,421 млрд рублей, в 2022 году - 785,76 млрд рублей.



При этом на финансирование госпрограммы фармацевтической и медицинской промышленности в 2020 году предусмотрено 11,277 млрд рублей, в 2021 году - 11,08 млрд рублей, в 2022 году - 11,087 млрд рублей.



На борьбу с онкозаболеваниями



Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" в следующем году может получить финансирование в размере около 190 млрд рублей.



Кроме того, объем финансирования программы запланирован на уровне 182 млрд в 2021 году и 186,8 млрд рублей в 2022 году, следует из проекта.



На переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в следующем году планируется выделить почти 50 млрд рублей. Информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление рака и повышение приверженности к лечению, будет финансироваться по 200 млн рублей в течение трех лет.



Согласно задачам нацпроекта "Здравоохранение", за шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения.



На космическую программу



Бюджет на реализацию Федеральной космической программы (2016-2025) до 2022 года составит свыше 350 млрд рублей.



На 2020 год на реализацию программы предусмотрен бюджет в объеме 111,393 млрд рублей, на 2021-й - 119,671 млрд рублей, на 2022 год - 119,671 млрд рублей.



Бюджет на реализацию федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ" на 2020 год предусмотрен в объеме 31,207 млрд рублей, на 2021-й - 33,289 млрд рублей, на 2022-й - 39,11 млрд рублей.



Субсидии бюджету Архангельской области на реализацию мероприятий этой программы на 2020 год составят 543,63 млн рублей, на 2021-й - 561,69 млн рублей.



Бюджетные ассигнования на реализацию федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" в 2020 году составят 28,847 млрд рублей, следует из документа.



На "Развитие транспортной системы"



Государственная программа "Развитие транспортной системы" должна получить 3,36 трлн рублей бюджетных ассигнований в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета.



Объем финансирования программы запланирован на уровне 948,5 млрд рублей в 2020 году, 1,1 млрд рублей в 2021 году и 1,3 трлн рублей в 2022 году. При этом подпрограмма "Железнодорожный транспорт" получит около 319,9 млрд рублей. В частности, 70,2 млрд рублей планируется направить на развитие высокоскоростного сообщения. Федеральный проект "Северный морской путь" получит 32,4 млрд рублей бюджетного финансирования.



На "Развитие культуры"



Объем финансирования госпрограммы "Развитие культуры", согласно проекту, может составить более 380 млрд рублей.



Согласно материалам, в 2021 году на программу планируется выделить свыше 130,4 млрд рублей, в 2021 году - более 128,4 млрд рублей, в 2022 году - более 118,3 млрд рублей.



Объем финансирования подпрограммы "Наследие" на три года может превысить 159 млрд рублей. Предполагается в том числе выделить субсидии для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия Псковской области, а также предоставить средства Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.



На "Русские сезоны"



В документе говорится, что объем финансирования фестиваля "Русские сезоны", целью которого является представление российской культуры европейским зрителям, может составить 600 млн рублей на 2020-2022 годы. Ежегодно на фестиваль планируется выделять по 200 млн рублей.



Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны. В 2018 году фестиваль состоялся в Италии. В 2019 году он проходит в Германии, в 2020 году он отправится во Францию.



На музейное дело



Правительство планирует выделить на развитие музейного дела более 107 млрд рублей в 2020-2022 годах. Согласно материалам, в 2020 году может быть выделено 41,4 млрд рублей, в 2021 и 2022 годах - 38,3 млрд рублей и 27,5 млрд рублей соответственно. Таким образом, общая сумма за три года достигает 107,2 млрд рублей.



На развитие библиотечного дела планируется направить в 2020 году почти 6 млрд рублей, в 2021 году - 6,2 млрд рублей, а в 2022 году - около 6,5 млрд рублей.



В документах также говорится, что субсидия Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" может составить 365 млн ежегодно в период 2020-2022 годов. Это субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению.



На цирковые организации



Объем финансирования поддержки государственных цирковых организаций может составить около 3,6 млрд в 2020-2022 годах.



Как следует из проекта, финансирование планируется в объеме 1,2 млрд рублей ежегодно на указанный период. Выделение средств предусмотрено на "поддержку государственных цирковых организаций (субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащих казначейскому сопровождению)".



На фундаментальные исследования



Документ предусматривает выделение Министерству науки и высшего образования РФ свыше 577 млрд рублей в следующем году, из них на фундаментальные исследования предполагается направить около 150 млрд рублей, а за три года этот показатель превысит 527 млрд рублей. В 2021-2022 годах средства, планируемые выделить министерству, составят ежегодно свыше 677 млрд руб. Финансирование фундаментальных научных исследований в 2021 году планируется увеличить до 174,5 млрд рублей, в 2022 году - до 203,1 млрд рублей.



Вице-президент Российской академии наук (РАН) Юрий Балега на общем собрании академии в апреле 2019 года представил проект по финансированию фундаментальных исследований на 2020 год в РФ. Согласно его данным, РАН предложила увеличить объем выделяемых из бюджета РФ средств до 199 млрд рублей в 2020 году.



Кроме того, министерству, согласно тексту документа, выделят на мероприятия государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" почти 150 млрд рублей в 2020 году, 173,1 млрд рублей - в 2021 году, и 201,7 млрд рублей в 2022 году. Госпрограмма разработана с учетом целей и целевых показателей национальных проектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика", и будет реализовываться в 2019-2030 годах.



В госпрограмму включены пять подпрограмм: "Развитие национального интеллектуального капитала", "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования", "Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства", "Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений", "Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности".



Также в госпрограмму входит ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы", одна ведомственная целевая программа, федеральные и ведомственные проекты.



На внедрение результатов исследований



На внедрение результатов исследований в производство или их другое использование Минобрнауки предлагается выделить свыше 1,8 млрд рублей в следующем году.



"Обеспечение реализации комплексных программ поддержки прикладных научных исследований и технологического трансфера: в 2020 году - 1,8 млрд рублей, в 2021 году - 2,2 млрд рублей, в 2022 году - 2,3 млрд рублей", - говорится в сопроводительных материалах к проекту бюджета.



Под трансфером технологий понимают передачу результатов исследований и разработок, знаний для какого-либо использования. Например, в коммерческих целях (в производстве товаров и услуг, привлечение дополнительных ресурсов и т.д.).



На популяризацию науки



Свыше 350 млн рублей планируется потратить на популяризацию науки в РФ. "Основное мероприятие "Поддержка и развитие системы демонстрации и популяризации результатов и достижений науки" [составит]: в 2021 году - 175,8 млн рублей, в 2022 году - 175,8 млн рублей", - говорится в материалах к проекту.



При этом соответствующее финансирование на 2020 год не предусмотрено.



На ФЦП по исследованиям



На федеральную целевую программу (ФЦП) "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса РФ на 2014-2020 годы" предусмотрено выделение свыше 20,2 млрд рублей в 2020 году.



ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" это увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационных и других мероприятий, обеспечивающих решение целевых задач в области государственного, экономического и социального развития РФ.



Цель программы - формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора прикладных научных исследований и разработок. Ранее на программу в 2014-2020 годах планировалось выделить почти 180 млрд рублей, из которых 32,8 млрд рублей - внебюджетные средства.



На мероприятия НТИ



Документ предусматривает выделение Минобрнауки на мероприятия Национальной технологической инициативы (НТИ) свыше 16 млрд рублей за три года.



"Реализация мероприятий Национальной технологической инициативы: в 2020 году - 6,1 млрд рублей, в 2021 году - 5,4 млрд рублей, 2022 году - 4,6 млрд рублей", - говорится в материалах к проекту.



Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрено восемь дорожных карт по рынкам Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет, Энерджинет, Технет и Кружковому движению. В числе "сквозных технологий" НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, новые производственные технологии, сенсорика и компоненты робототехники, системы распределенного реестра, технологии управления свойствами биологических объектов, нейротехнологии, VR и AR.



Взнос в Российский научный фонд



Проект включает в себя выделение Министерству науки и высшего образования РФ в качестве имущественного взноса в Российский научный фонд (РНФ) 9,3 млрд рублей, а за три года - около 54 млрд рублей.



"Имущественный взнос Российской Федерации в Российский научный фонд в целях поддержки перспективных исследователей в рамках реализации проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития (составит): в 2020 году - 9,3 млрд рублей, в 2021 году - 21,8 млрд рублей, в 2022 году - 22,4 млрд рублей", - говорится в сопроводительных материалах.



Целью деятельности РНФ является финансовая и организационная поддержка фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, подготовка научных кадров, развитие научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенной области науки.



На работу РЭО



Финансирование работы проводника реформы мусорной отрасли в РФ - публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО), согласно проекту бюджета, обойдется в 28 млрд рублей в 2020-2022 годах.



"Обеспечение функционирования публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор": 7 090 000 (млн рублей на 2020 год), 8 090 000 (млн рублей на 2021 год), 13 090 000 (млн рублей на 2022 год)", - говорится в проекте бюджета РФ.



Также из документа следует, что на межбюджетные трансферты на ввод в эксплуатацию предприятий по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации (переработке) отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов в 2020 году будет направлено почти 2,8 млрд рублей, в 2021 году - около 3,8 млрд рублей, и в 2022 году - 3,8 млрд рублей.



Сверх этого правительство РФ намерено зарезервировать 10,4 млрд рублей на межбюджетные трансферты на ликвидацию несанкционированных свалок и наиболее серьезных объектов накопленного экологического вреда на 2020 год, 11,6 млрд на 2021 год и 13 млрд рублей на 2022 год. К этому дополнительно предполагается выделять в 2021-2022 годах по 5,1 млрд рублей на субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на борьбу со свалками.



На финансирование Центра компетенций ЮНЕСКО



В проекте заложено выделение Министерству науки и высшего образования РФ по 180 млн рублей ежегодно на финансирование Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО на базе Горного университета в Санкт-Петербурге.



Соглашение с ЮНЕСКО о создании центра было подписано в Париже 7 марта 2018 года. Ратификация Советом Федерации состоялась в октябре того же года. Центр призван способствовать унификации образовательных стандартов для профильных вузов разных стран, созданию единой системы международной профессиональной аттестации инженеров. Как отмечают в университете, около 30% работников центра привлечены из-за рубежа, в дальнейшем их число будет увеличено.



Санкт-Петербургский горный университет, основанный в 1773 году, входит в число 800 мировых университетов горнотехнического профиля. В вузе обучаются студенты и аспиранты из более чем 70 стран. На его площадке функционируют 60 лабораторий и семь научных полигонов, оснащенных передовым современным оборудованием. В числе партнеров университета крупнейшие компании, такие как "Газпром", "Роснефть", "Новатэк", "Сургутнефтегаз" и другие.



Выплаты по советским вкладам



Проект федерального бюджета предусматривает объем компенсационных выплат по дореформенным вкладам на следующие три года в размере 5,5 млрд рублей ежегодно.



В материалах отмечается, что эти суммы будут направлены на осуществление компенсационных выплат гражданам РФ по вкладам в Сбербанке и в организациях госстрахования, а также выкуп казначейских обязательств СССР и сертификатов Сбербанка СССР.



Речь идет о вкладах граждан РФ в Сбербанке, открытых до 20 июня 1991 года (315,3 млрд советских рублей), о взносах в "Госстрахе" по договорам личного страхования в период до 1 января 1992 года (29,4 млрд рублей) и о госбумагах СССР и РСФСР, размещенных до 1 января 1992 года (0,84 млрд рублей). Общая сумма гарантированных сбережений - 345,5 млрд рублей.



На "Крымскую железную дорогу"



Проект предполагает выделение в следующем году субсидии компании "Крымская железная дорога" в размере почти 2,8 млрд рублей.



"Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Крымская железная дорога": 2020 год - 2 млрд 786 млн 894 тыс. 500 рублей", - говорится в проекте.



Компания "Крымская железная дорога" создана в марте 2014 года. В ее управление передано имущество предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта на территории полуострова. В конце 2015 года передана в федеральную собственность.



В первой половине 2019 года "Крымская железная дорога" приняла через паромный комплекс 12,1 тыс. вагонов, 700 тыс. тонн грузов, а всего было погружено 870 тыс. тонн груза. Услугами железнодорожного транспорта воспользовались более 2 млн человек, что выше уровня предыдущего года на 13%. В конце 2019 года запланировано начало движения по железнодорожной части Крымского моста.



Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561819/ Источник: "ТАСС" ← Новая глава МВФ заявила, что мировая экономика должна быть готова к спаду "Известия": почти 9% бензина в России является контрафактом → Новости net.finam.ru