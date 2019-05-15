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Новая глава МВФ заявила, что мировая экономика должна быть готова к спаду
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«Нефть России», 26.09.19, Москва, 10:57 Представительница Болгарии Кристалина Георгиева, избранная на пост главы Международного валютного фонда (МВФ), заявила, что мировая экономика должна быть готова справиться с новым экономическим спадом, сообщает The Guardian.
В своем заявлении Георгиева отметила: "МВФ - это уникальное учреждение с большой историей и персоналом мирового уровня. Я твердо верю в его мандат по содействию обеспечению стабильности мировой экономической и финансовой системы посредством международного сотрудничества. Действительно, на мой взгляд, роль Фонда никогда не была более важной".
Георгиева добавила, что она берет на себя "огромную ответственность", становясь главой МВФ в период замдления экономического роста, торговой напряженности и исторически высокого уровня задолженности.
Она заявила, что долгосрочные цели МВФ включают "решение таких вопросов, как неравенство, климатические риски и быстрые технологические изменения".
Георгиева, ранее занимавшая пост исполнительного директора Всемирного банка, приступит к обязанностям на новом месте 1 октября. Назначение предполагает пятилетний срок работы.
На предстоящей ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка министры финансов и главы центральных банков, как ожидается, обсудят необходимость предотвратить угрозу глобальной рецессии, ослабить торговую напряженность между Китаем и США, а также свести к минимуму риски Brexit без сделки и угрозу поставкам нефти из-за напряженности на Ближнем Востоке.
Как сообщали "Вести.Экономика", Кристин Лагард, которая руководила Международным валютным фондом с 2011 года, а с 1 ноября возглавит Европейский центральный банк, считает торговую войну между США и Китаем самой большой угрозой для мировой экономики.
Взаимные пошлины США и Китая сократят рост мировой экономики на 0,8% в 2020 году, заявила она ранее на этой неделе.