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ОПЕК

Генсек ОПЕК заявил, что Саудовская Аравия почти восстановила добычу нефти

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«Нефть России», 26.09.19, Москва, 10:44    Саудовская Аравия почти восстановила уровень добычи нефти, наблюдавшийся до атак на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, выступая на XII Евразийском форуме Kazenergy "Будущее источников энергии: инновационный рост" в столице Казахстана, передает агентство Bloomberg.
 
По словам Баркиндо, инцидент с атаками на НПЗ остался в прошлом. Другие подробности пока не приводятся.
 
Он также добавил, что Саудовская Аравия намерена сохранить запланированный уровень добычи нефти, несмотря на атаки беспилотников на нефтяные объекты.
 
"Господин премьер-министр, я хочу передать вам приветствие господина короля [Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда] и поблагодарить вас за быстрый ответ на эти атаки. Он также пообещал, что Саудовская Аравия будет сохранять уровень производства согласно договоренности 12 сентября в Абу-Даби. Я подчеркну, что любой подрыв безопасных поставок нефти и газа любого места в мире является большим нарушением для индустрии и экономики", - рассказал Баркиндо.
 

По словам генсека ОПЕК, внеплановой встречи картеля из-за атак дронов на объекты в Саудовской Аравии не планируется.
 
"Этот вопрос мне уже задавали несколько раз с момента этого несчастного происшествия в Саудовской Аравии. И я должен сказать, что на данный момент внеплановой встречи не планируется", - информировал Баркиндо.
 
Два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что в диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотников. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки из 9,8 млн баррелей в сутки.
 
Половину из утерянных объемов производства удалось восстановить к вечеру 17 сентября. При этом восстановить полный объем производственных мощностей до 12 млн баррелей в сутки в Саудовской Аравии планируют к концу ноября.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561817/

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Генсек ОПЕК заявил, что Саудовская Аравия почти восстановила добычу нефти

«Нефть России», 26.09.19, Москва, 10:44   Саудовская Аравия почти восстановила уровень добычи нефти, наблюдавшийся до атак на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, выступая на XII Евразийском форуме Kazenergy "Будущее источников энергии: инновационный рост" в столице Казахстана, передает агентство Bloomberg.
 
По словам Баркиндо, инцидент с атаками на НПЗ остался в прошлом. Другие подробности пока не приводятся.
 
Он также добавил, что Саудовская Аравия намерена сохранить запланированный уровень добычи нефти, несмотря на атаки беспилотников на нефтяные объекты.
 
"Господин премьер-министр, я хочу передать вам приветствие господина короля [Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда] и поблагодарить вас за быстрый ответ на эти атаки. Он также пообещал, что Саудовская Аравия будет сохранять уровень производства согласно договоренности 12 сентября в Абу-Даби. Я подчеркну, что любой подрыв безопасных поставок нефти и газа любого места в мире является большим нарушением для индустрии и экономики", - рассказал Баркиндо.
 

По словам генсека ОПЕК, внеплановой встречи картеля из-за атак дронов на объекты в Саудовской Аравии не планируется.
 
"Этот вопрос мне уже задавали несколько раз с момента этого несчастного происшествия в Саудовской Аравии. И я должен сказать, что на данный момент внеплановой встречи не планируется", - информировал Баркиндо.
 
Два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что в диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотников. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки из 9,8 млн баррелей в сутки.
 
Половину из утерянных объемов производства удалось восстановить к вечеру 17 сентября. При этом восстановить полный объем производственных мощностей до 12 млн баррелей в сутки в Саудовской Аравии планируют к концу ноября.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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