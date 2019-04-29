«Нефть России», 26.09.19, Москва, 08:42 Уровень государственного долга во всем мире резко возрос, достигнув уровня, которого никогда не было в мирное время. Основные экономики мира накопили долги в среднем более 70% своих ВВП. Это еще один предвестник кризиса.



Крупнейшие инвестбанки все чаще посвящают свои исследования новому кризису. Национальные регуляторы тщетно пытаются разогнать рост экономик до оптимистичного уровня, все больше напоминая труд Сизифа и огромный валун, который вот-вот начнет сокрушительное возвратное движение под силой своего веса.



По подсчетам Deutsche Bank, крупнейшие экономики мира имеют долги в среднем более 70% ВВП, что стало самым высоким уровнем за последние 150 лет, за исключением резкого скачка во Второй мировой войне.



Это вызывает тревогу - насколько устойчив рынок глобального долга?



В отличие от более ранних эпох, когда правительства обычно имели излишки в мирное время, давление современной демократии и систем социального обеспечения привело к постоянному дефициту во многих странах.



Между тем, разочарование ждет любого, кто надеется на повторение значительного сокращения доли заемных средств, как в 1945-1980 гг., когда соотношение национального долга к ВВП Великобритании, Франции, Японии, Австралии и Канады упало более чем на 100 процентных пунктов.





"Проблема устойчивого воссоздания такого сценария сегодня заключается в том, что в послевоенную эпоху наблюдался гораздо более высокий уровень роста ВВП благодаря благоприятной демографической ситуации, послевоенному восстановлению и высокому росту производительности", - заявил FT Джим Рейд из Deutsche Bank.



Рейд утверждает, что мы, вероятно, увидим, как центральные банки продолжат рыночные интервенции, которые позволят правительствам взять на себя больше долгов после кризиса, возможно, даже финансировать расходы напрямую с помощью так называемых "вертолетных денег".



"Мы на самом деле не за миллион миль от этого, - заявил Рейд. - Своими агрессивными действиями в течение последнего десятилетия центральные банки фактически оказались в ловушке постоянного вмешательства в рынки государственных облигаций. Они, возможно, за гранью невозврата".



Некоторые скептики утверждают, что кризис не заканчивался.



Потрясения 2008 г. продолжают влиять на крупнейшие страны, глобальные рынки. Регуляторы США и ЕС в надежде на рост экономики снижали ставки, но лишь наполняли рынки дешевыми деньгами.



Новая волна снижения ставок лишь ухудшает ситуацию: всему виной торговые войны, тарифное противостояние, начатое США. В итоге замедляющейся мировой торговле и глобальной экономике могут не помочь стимулы центральных банков.



Днем ранее швейцарский банк UBS и исследовательская компания Campden Wealth сообщили, что богатейшие люди начали готовиться к кризису. Их консультанты, управляющие активами почти на $1 млрд, пересматривают инвестиционные стратегии в ожидании начала кризиса в следующем году.



55% руководителей семейных офисов ожидают, что к 2020 г. начнется спад на рынке.



В настоящее время почти половина опрошенных пересматривают свою инвестиционную стратегию, чтобы снизить риск (45%) или воспользоваться возможностями кризиса (42%). Еще две пятых (42%) увеличивают свои денежные резервы, в то время как пятая часть (22%) сокращает кредитное плечо в рамках своих инвестиций.

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