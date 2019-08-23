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В США спрогнозировали, что РФ вновь обгонит Штаты по добыче нефти к 2050 году
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«Нефть России», 26.09.19, Москва, 00:06 Россия, уступившая в 2018 году США первое место по добыче нефти, в 2050 году вернет себе первенство, но по производству газа безнадежно отстанет, следует из ежегодного обзора управления по энергетике Минэнерго США (EIA).
Добыча нефти и конденсата странами, не входящими в ОПЕК, в 2050 году вырастет на 23% по сравнению с 2018 годом - до 59 млн баррелей в сутки. Основными драйверами роста станут Россия (+22%), США (+11%), Канада (+126%) и Бразилия (+59%), говорится в обзоре.
Производство в США в период с 2025 по 2040 годы вырастет с 11 млн б/с в 2018 году до примерно 14 млн б/с, благодаря применению гидроразрыва пласта сложных запасов нефти на юго-западе страны. Однако ввиду того, что производство сдвигается в менее продуктивные регионы и снижения продуктивности скважин, в 2050 году добыча нефти в США снизится до 12,2 млн б/с, к уровню 2019-2020 годов.
Россия, говорится в отчете, увеличит добычу нефти на 2,3 млн б/с к 2050 году - в основном из традиционных ресурсов, но после 2030 года страна также ускорит рост производства тяжелой нефти (нефти с повышенной плотностью). По прогнозам EIA, примерно до этого года Россия будет сохранять добычу на уровне 11 млн б/с, в 2040 году ожидается рост до примерно 12,5 млн б/с, а в 2050 г. - до 13 млн б/с. Впрочем, как следует из графиков, пика добычи, достигнутого США, России не предстоит показать в прогнозируемом периоде.
Рост добычи нефти в Канаде на 5,4 млн б/с к 2050 году - почти до 10 млн б/с - аналитики связывают с разработкой нефтяных песков (горючее полезное ископаемое, один из видов нетрадиционной нефти), а Бразилия может увеличить добычу на 1,5 млн б/с - до 4 млн б/с - благодаря освоению оффшорных ресурсов подсолевой нефти.
Страны ОПЕК, ожидают в Минэнерго США, увеличат добычу нефти и конденсата на 37% - с 35 млн б/с в 2018 году до 48 млн б/с в 2050 году, продолжая обеспечивать порядка 40% мирового спроса. При этом основная добыча придется на страны ОПЕК Ближнего Востока (рост с 27 млн б/с до 39 млн б/с), а страны Центральной и Западной Африки снизят добычу из-за снижения рентабельности добычи как сухопутных, так и офшорных ресурсов.
Прогноз по добыче газа
Однако успехи США в добыче сланцевого газа не позволят России вернуться на первое место в газодобыче, безнадежно утраченное в 2012 году. Согласно представленному прогнозу, США останутся мировым лидером по производству газа до 2050 года, увеличив его добычу примерно на 50% - с 29 трлн куб. футов до 43 трлн куб. футов.
Производство газа в России, как ожидается, увеличится примерно на 40% с нынешних около 24 трлн куб. футов до 34 трлн куб. футов в 2050 году. При этом основной объем увеличения будет направлен на экспорт в страны Европы и Азии.
Страны Ближнего Востока в целом могут увеличить добычу "голубого топлива" на 70% с текущих 15 трлн куб. футов до 37 трлн куб. футов в 2050 году. Существенный рост производства дешевого газа ожидается после 2030 года.
Канада продолжит производить относительно большие объемы газа и сможет увеличить добычу на 20% - до 6,8 трлн куб. футов, считают в Минэнерго США.