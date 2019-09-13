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Украина и газ

Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

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«Нефть России», 25.09.19, Москва, 10:27    Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
 
На прошлой неделе министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что страна рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России, при этом покупки могут быть не только у "Газпрома".
 
"Имелось в виду то, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре", - сообщил Новак, отвечая на просьбу журналистов пояснить, что предполагается под заявлениями о возможности загрузки украинской ГТС не только газом "Газпрома", но и других российских компаний.
 
При этом на вопрос о том, как такую идею можно реализовать в условиях российского законодательства, согласно которому только "Газпром" обладает правом на экспорт трубопроводного газа, Новак ответил: "Спросите у украинских законодателей, которые такое законодательство приняли. У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561813/

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Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

«Нефть России», 25.09.19, Москва, 10:27   Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
 
На прошлой неделе министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что страна рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России, при этом покупки могут быть не только у "Газпрома".
 
"Имелось в виду то, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре", - сообщил Новак, отвечая на просьбу журналистов пояснить, что предполагается под заявлениями о возможности загрузки украинской ГТС не только газом "Газпрома", но и других российских компаний.
 
При этом на вопрос о том, как такую идею можно реализовать в условиях российского законодательства, согласно которому только "Газпром" обладает правом на экспорт трубопроводного газа, Новак ответил: "Спросите у украинских законодателей, которые такое законодательство приняли. У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению".
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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