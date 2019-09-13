«Нефть России», 25.09.19, Москва, 10:27 Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.



На прошлой неделе министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что страна рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России, при этом покупки могут быть не только у "Газпрома".



"Имелось в виду то, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре", - сообщил Новак, отвечая на просьбу журналистов пояснить, что предполагается под заявлениями о возможности загрузки украинской ГТС не только газом "Газпрома", но и других российских компаний.



При этом на вопрос о том, как такую идею можно реализовать в условиях российского законодательства, согласно которому только "Газпром" обладает правом на экспорт трубопроводного газа, Новак ответил: "Спросите у украинских законодателей, которые такое законодательство приняли. У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561813/ Источник: РИА «Новости» ← "Ведомости": "Роснефть" и саудовская Sabic готовят меморандум о развитии НПЗ в Индии Отрыв от реальности: глава "Нафтогаза" обвинил "Газпром" в контрабанде → Новости net.finam.ru