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Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину
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«Нефть России», 25.09.19, Москва, 10:27 Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
На прошлой неделе министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что страна рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России, при этом покупки могут быть не только у "Газпрома".
"Имелось в виду то, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре", - сообщил Новак, отвечая на просьбу журналистов пояснить, что предполагается под заявлениями о возможности загрузки украинской ГТС не только газом "Газпрома", но и других российских компаний.
При этом на вопрос о том, как такую идею можно реализовать в условиях российского законодательства, согласно которому только "Газпром" обладает правом на экспорт трубопроводного газа, Новак ответил: "Спросите у украинских законодателей, которые такое законодательство приняли. У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению".