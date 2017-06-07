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"Ведомости": "Роснефть" и саудовская Sabic готовят меморандум о развитии НПЗ в Индии

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«Нефть России», 25.09.19, Москва, 10:16    "Роснефть" и саудовский химический гигант Sabic намерены подписать в середине октября меморандум о развитии нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Вадинаре, которым российская компания владеет совместно с консорциумом инвесторов. Об этом сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на три источника. По информации издания, документ может быть подписан в ходе готовящегося визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.
 
Как сообщили собеседники газеты, совокупные инвестиции в развитие Nayara Energy могут составить $6,7 млрд.
 
Источники "Ведомостей" отмечают, что текст меморандума пока находится в стадии проработки, по этой причине точная дата подписания документа не определена.
 
"Роснефти" принадлежит 49,13% Nayara Еnergy (ранее Essar Oil), компания приобрела актив в 2017 году совместно с консорциумом международных инвесторов, в который входят Trafigura и UCP. Nayara Energy владеет вторым по величине в Индии частным нефтеперерабатывающим заводом мощностью 20 млн т в год, нефтехранилищем, портом, инфраструктурой.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561812/

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"Ведомости": "Роснефть" и саудовская Sabic готовят меморандум о развитии НПЗ в Индии

«Нефть России», 25.09.19, Москва, 10:16   "Роснефть" и саудовский химический гигант Sabic намерены подписать в середине октября меморандум о развитии нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Вадинаре, которым российская компания владеет совместно с консорциумом инвесторов. Об этом сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на три источника. По информации издания, документ может быть подписан в ходе готовящегося визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.
 
Как сообщили собеседники газеты, совокупные инвестиции в развитие Nayara Energy могут составить $6,7 млрд.
 
Источники "Ведомостей" отмечают, что текст меморандума пока находится в стадии проработки, по этой причине точная дата подписания документа не определена.
 
"Роснефти" принадлежит 49,13% Nayara Еnergy (ранее Essar Oil), компания приобрела актив в 2017 году совместно с консорциумом международных инвесторов, в который входят Trafigura и UCP. Nayara Energy владеет вторым по величине в Индии частным нефтеперерабатывающим заводом мощностью 20 млн т в год, нефтехранилищем, портом, инфраструктурой.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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