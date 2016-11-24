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Новости oilru.com


 
Энергоэффективность

Новак: потери электроэнергии в сетях в ряде регионов превышают треть

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«Нефть России», 25.09.19, Москва, 10:05    Потери электроэнергии в электросетях в ряде регионов доходят до 35%, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании общественного совета при Минэнерго.
 
Министр отметил, что в первую очередь высокие потери при передаче электроэнергии характерны для регионов Северного Кавказа.
 
"У нас по отдельным регионам потери доходят до 35%. Сегодня только обсуждали. Это касается Северо-Кавказского округа, Тувы. Большая работа здесь предстоит", - сказал Новак, уточнив, что речь идет как о коммерческих, так и технологических потерях в сетях.
 
Он отметил, что высокие технические потери обусловлены изношенностью электросетей.
 

"У нас технологические потери большие. Очень изношенные сети, особенно низкого напряжения. Они требуют модернизации", - добавил Новак.
 
По его словам, в Энергостратегии России до 2035 года, которая стала предметом обсуждения общественного совета при Минэнерго, планируется снизить средний по России показатель на 2%.
 
Электросетевой холдинг "Россети" рассчитывает, что потери в электросетях к 2030 году за счет реализации программы цифровизации снизятся на треть по сравнению с текущими цифрами.
 
Также со ссылкой на полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова отмечалось, что "Россети" планирует инвестировать в развитие электросетевого комплекса регионов Северного Кавказа 50 млрд рублей до 2024 года. В рамках реализации соглашений "Россети" до 2024 года инвестируют в реализацию масштабных проектов, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей, снижение потерь и внедрение современных цифровых технологий.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561811/

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Новак: потери электроэнергии в сетях в ряде регионов превышают треть

«Нефть России», 25.09.19, Москва, 10:05   Потери электроэнергии в электросетях в ряде регионов доходят до 35%, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании общественного совета при Минэнерго.
 
Министр отметил, что в первую очередь высокие потери при передаче электроэнергии характерны для регионов Северного Кавказа.
 
"У нас по отдельным регионам потери доходят до 35%. Сегодня только обсуждали. Это касается Северо-Кавказского округа, Тувы. Большая работа здесь предстоит", - сказал Новак, уточнив, что речь идет как о коммерческих, так и технологических потерях в сетях.
 
Он отметил, что высокие технические потери обусловлены изношенностью электросетей.
 

"У нас технологические потери большие. Очень изношенные сети, особенно низкого напряжения. Они требуют модернизации", - добавил Новак.
 
По его словам, в Энергостратегии России до 2035 года, которая стала предметом обсуждения общественного совета при Минэнерго, планируется снизить средний по России показатель на 2%.
 
Электросетевой холдинг "Россети" рассчитывает, что потери в электросетях к 2030 году за счет реализации программы цифровизации снизятся на треть по сравнению с текущими цифрами.
 
Также со ссылкой на полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова отмечалось, что "Россети" планирует инвестировать в развитие электросетевого комплекса регионов Северного Кавказа 50 млрд рублей до 2024 года. В рамках реализации соглашений "Россети" до 2024 года инвестируют в реализацию масштабных проектов, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей, снижение потерь и внедрение современных цифровых технологий.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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