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Новак: потери электроэнергии в сетях в ряде регионов превышают треть
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«Нефть России», 25.09.19, Москва, 10:05 Потери электроэнергии в электросетях в ряде регионов доходят до 35%, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании общественного совета при Минэнерго.
Министр отметил, что в первую очередь высокие потери при передаче электроэнергии характерны для регионов Северного Кавказа.
"У нас по отдельным регионам потери доходят до 35%. Сегодня только обсуждали. Это касается Северо-Кавказского округа, Тувы. Большая работа здесь предстоит", - сказал Новак, уточнив, что речь идет как о коммерческих, так и технологических потерях в сетях.
Он отметил, что высокие технические потери обусловлены изношенностью электросетей.
"У нас технологические потери большие. Очень изношенные сети, особенно низкого напряжения. Они требуют модернизации", - добавил Новак.
По его словам, в Энергостратегии России до 2035 года, которая стала предметом обсуждения общественного совета при Минэнерго, планируется снизить средний по России показатель на 2%.
Электросетевой холдинг "Россети" рассчитывает, что потери в электросетях к 2030 году за счет реализации программы цифровизации снизятся на треть по сравнению с текущими цифрами.
Также со ссылкой на полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова отмечалось, что "Россети" планирует инвестировать в развитие электросетевого комплекса регионов Северного Кавказа 50 млрд рублей до 2024 года. В рамках реализации соглашений "Россети" до 2024 года инвестируют в реализацию масштабных проектов, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей, снижение потерь и внедрение современных цифровых технологий.