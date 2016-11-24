«Нефть России», 25.09.19, Москва, 10:05 Потери электроэнергии в электросетях в ряде регионов доходят до 35%, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании общественного совета при Минэнерго.



Министр отметил, что в первую очередь высокие потери при передаче электроэнергии характерны для регионов Северного Кавказа.



"У нас по отдельным регионам потери доходят до 35%. Сегодня только обсуждали. Это касается Северо-Кавказского округа, Тувы. Большая работа здесь предстоит", - сказал Новак, уточнив, что речь идет как о коммерческих, так и технологических потерях в сетях.



Он отметил, что высокие технические потери обусловлены изношенностью электросетей.





"У нас технологические потери большие. Очень изношенные сети, особенно низкого напряжения. Они требуют модернизации", - добавил Новак.



По его словам, в Энергостратегии России до 2035 года, которая стала предметом обсуждения общественного совета при Минэнерго, планируется снизить средний по России показатель на 2%.



Электросетевой холдинг "Россети" рассчитывает, что потери в электросетях к 2030 году за счет реализации программы цифровизации снизятся на треть по сравнению с текущими цифрами.



Также со ссылкой на полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова отмечалось, что "Россети" планирует инвестировать в развитие электросетевого комплекса регионов Северного Кавказа 50 млрд рублей до 2024 года. В рамках реализации соглашений "Россети" до 2024 года инвестируют в реализацию масштабных проектов, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей, снижение потерь и внедрение современных цифровых технологий.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561811/ Источник: "ТАСС" ← Нефть: на пороге масштабного снижения "Ведомости": "Роснефть" и саудовская Sabic готовят меморандум о развитии НПЗ в Индии → Новости net.finam.ru