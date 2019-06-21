«Нефть России», 25.09.19, Москва, 09:52 Цены на нефть, почти неделю стоявшие в узком коридоре, наконец определились с направлением. Какова вероятность, что это начало нового масштабного снижения?



Все последние дни котировки "черного золота" реагировали на сообщения, касающиеся непосредственно нефтяного рынка. Любые новости о сроках восстановления НПЗ в Саудовской Аравии вызывали реакцию трейдеров, однако сильного движения не получалось.



Никто не мог понять, сколько же времени реально потребуется: недели или же месяцы.



Так или иначе, участники рынка, похоже, продолжали держать в уме глобальное замедление экономики, торговые войны и, как следствие, падение спроса.



Ну а накануне нефтяные фьючерсы снова стали финансовым инструментом и торговались по традиции синхронно с другими сегментами финансового рынка. Довольно сильное падение фондовых индексов в Штатах началось после объявления процедуры импичмента Трампа.



Нефть не стала игнорировать происходящее, и также поползла вниз. Баррель североморской смеси Brent в итоге по итогам дня потерял в цене около $2, опустившись до минимальных отметок с момента атаки дронов на саудовские объекты.



На графике видно, что длительное время цены на нефть торговались в очень узком диапазоне. Сейчас же боковик закончился, и котировки пошли вниз. В теории, это движение может стать началом более длительного снижения, по крайней мере, весь недавний рост будет нивелирован.



Ранее "Вести. Экономика" неоднократно писали, что в целом ситуация очень напоминает событие осени прошлого года только в меньшем масштабе. Как и тогда, цены взлетели до локальных максимумов, после чего началось затяжное снижение с последующим обновлением многолетних минимумов.





Стоит добавить, что сегодня дополнительным фактором для снижения может стать статистика от Минэнерго по запасам. Обычно рынок довольно бурно реагирует на эти данные, а в условиях, когда рыночная конъюнктура к этому располагает, вероятность такого сценария возрастает.



Санкции к Ирану

США намерены ужесточать санкции в отношении Ирана до тех пор, пока Тегеран не изменит свою политику. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на общеполитических дебатах высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



"До тех пор, пока Иран не изменит свое поведение, санкции не будут отменены, - подчеркнул он. - Они будут лишь усилены".



Он назвал Иран "одной из величайших угроз для миролюбивых стран" и обвинил Тегеран в поддержке терроризма и в стремлении получить ядерное оружие.



"Мы не должны допустить продвижения Ирана по пути создания ядерного оружия и ракет", - продолжал он, напомнив о том, что после выхода США Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в отношении Ирана были введены жесткие санкции. пишет ТАСС.



"В попытке избавиться от санкций иранский режим встал на путь неспровоцированной агрессии, - продолжал он. - В ответ на недавний удар Ирана по нефтяным объектам Саудовской Аравии мы только что ввели самые жесткие санкции в отношении Центрального банка Ирана и фонда национального благосостояния".

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561810/ Источник: Вести ← Обвал криптовалют: взрыв нового пузыря? Новак: потери электроэнергии в сетях в ряде регионов превышают треть → Новости net.finam.ru