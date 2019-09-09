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Инвестиции, финансы

Обвал криптовалют: взрыв нового пузыря?

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«Нефть России», 25.09.19, Москва, 09:41     Рынок криптовалют рушится по всем направлениям. Падение превышает 15%. Что это, очередной взрыв пузыря?
 
Обвал на рынке криптовалют начался фактически без какого-либо повода. Здесь, как и прежде, доминируют краткосрочные трейдеры, которые и определяют направления локальных движений. Тем не менее, на этот раз падение оказалось слишком сильным.
 
Котировки главной цифровой монеты Bitcoin снова опустились значительно ниже $10 тыс. Сейчас за него дают около $8500.
 
С технической точки зрения, сейчас мы видим выход из треугольника, что должно открыть дорогу к более сильному движению вниз.
 

На длинном фрейме также сформирован треугольник, который указывает на вероятность снижения в район $5000 или даже ниже.
 
Стоит отметить, что обвал на рынке криптовалют начался вскоре после запуска Bakkt - это аналог фьючерсов на Bitcoin, только купить его можно как раз за криптовалюту, а не за обычные деньги.
 
Ожидалось, что это приведет к росту котировок, так как на рынок придут новые институциональные инвесторы, но на деле все оказалось совсем по-другому.
 
Впрочем, некоторые эксперты считают, что этому инструменту лучше начать с падения, а затем показать стабильный рост, чем взлететь в первые дни торгов, после чего рухнуть.
 
Добавим, что пока большинство криптовалют остаются в плюсе по сравнению с началом года, исключением является Ripple - она находится в минусе.
 
Напомним, основные события на рынке криптовалют происходили в прошлом году. Тогда курс Bitcoin взлетел буквально к небесам, всего за месяц можно было заработать сотни процентов, и многие даже смогли обогатиться. Однако во второй половине года "лихорадка" закончилась и начался спуск вниз. В итоге, курс Bitcoin с $20000 опустился до $3000. Многие тогда сравнивали этот "пузырь" с тюльпановой лихорадкой, и уже успели похоронить криптовалюты как класс.
 
Но в самом начале этого года рост возобновился, и капитализация Bitcoin взлетела примерно на 300%.
 
Стоит также сказать, что некоторые эксперты уверены, рано или поздно криптовалюты займут важное место в мире финансов, а сейчас мировые элиты проводят эксперимент и тестируют валюты будущего в условиях приближенных к реальным.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561809/

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Обвал криптовалют: взрыв нового пузыря?

«Нефть России», 25.09.19, Москва, 09:41    Рынок криптовалют рушится по всем направлениям. Падение превышает 15%. Что это, очередной взрыв пузыря?
 
Обвал на рынке криптовалют начался фактически без какого-либо повода. Здесь, как и прежде, доминируют краткосрочные трейдеры, которые и определяют направления локальных движений. Тем не менее, на этот раз падение оказалось слишком сильным.
 
Котировки главной цифровой монеты Bitcoin снова опустились значительно ниже $10 тыс. Сейчас за него дают около $8500.
 
С технической точки зрения, сейчас мы видим выход из треугольника, что должно открыть дорогу к более сильному движению вниз.
 

На длинном фрейме также сформирован треугольник, который указывает на вероятность снижения в район $5000 или даже ниже.
 
Стоит отметить, что обвал на рынке криптовалют начался вскоре после запуска Bakkt - это аналог фьючерсов на Bitcoin, только купить его можно как раз за криптовалюту, а не за обычные деньги.
 
Ожидалось, что это приведет к росту котировок, так как на рынок придут новые институциональные инвесторы, но на деле все оказалось совсем по-другому.
 
Впрочем, некоторые эксперты считают, что этому инструменту лучше начать с падения, а затем показать стабильный рост, чем взлететь в первые дни торгов, после чего рухнуть.
 
Добавим, что пока большинство криптовалют остаются в плюсе по сравнению с началом года, исключением является Ripple - она находится в минусе.
 
Напомним, основные события на рынке криптовалют происходили в прошлом году. Тогда курс Bitcoin взлетел буквально к небесам, всего за месяц можно было заработать сотни процентов, и многие даже смогли обогатиться. Однако во второй половине года "лихорадка" закончилась и начался спуск вниз. В итоге, курс Bitcoin с $20000 опустился до $3000. Многие тогда сравнивали этот "пузырь" с тюльпановой лихорадкой, и уже успели похоронить криптовалюты как класс.
 
Но в самом начале этого года рост возобновился, и капитализация Bitcoin взлетела примерно на 300%.
 
Стоит также сказать, что некоторые эксперты уверены, рано или поздно криптовалюты займут важное место в мире финансов, а сейчас мировые элиты проводят эксперимент и тестируют валюты будущего в условиях приближенных к реальным.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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