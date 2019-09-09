«Нефть России», 25.09.19, Москва, 09:41 Рынок криптовалют рушится по всем направлениям. Падение превышает 15%. Что это, очередной взрыв пузыря?



Обвал на рынке криптовалют начался фактически без какого-либо повода. Здесь, как и прежде, доминируют краткосрочные трейдеры, которые и определяют направления локальных движений. Тем не менее, на этот раз падение оказалось слишком сильным.



Котировки главной цифровой монеты Bitcoin снова опустились значительно ниже $10 тыс. Сейчас за него дают около $8500.



С технической точки зрения, сейчас мы видим выход из треугольника, что должно открыть дорогу к более сильному движению вниз.





На длинном фрейме также сформирован треугольник, который указывает на вероятность снижения в район $5000 или даже ниже.



Стоит отметить, что обвал на рынке криптовалют начался вскоре после запуска Bakkt - это аналог фьючерсов на Bitcoin, только купить его можно как раз за криптовалюту, а не за обычные деньги.



Ожидалось, что это приведет к росту котировок, так как на рынок придут новые институциональные инвесторы, но на деле все оказалось совсем по-другому.



Впрочем, некоторые эксперты считают, что этому инструменту лучше начать с падения, а затем показать стабильный рост, чем взлететь в первые дни торгов, после чего рухнуть.



Добавим, что пока большинство криптовалют остаются в плюсе по сравнению с началом года, исключением является Ripple - она находится в минусе.



Напомним, основные события на рынке криптовалют происходили в прошлом году. Тогда курс Bitcoin взлетел буквально к небесам, всего за месяц можно было заработать сотни процентов, и многие даже смогли обогатиться. Однако во второй половине года "лихорадка" закончилась и начался спуск вниз. В итоге, курс Bitcoin с $20000 опустился до $3000. Многие тогда сравнивали этот "пузырь" с тюльпановой лихорадкой, и уже успели похоронить криптовалюты как класс.



Но в самом начале этого года рост возобновился, и капитализация Bitcoin взлетела примерно на 300%.



Стоит также сказать, что некоторые эксперты уверены, рано или поздно криптовалюты займут важное место в мире финансов, а сейчас мировые элиты проводят эксперимент и тестируют валюты будущего в условиях приближенных к реальным.

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