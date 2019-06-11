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Роснефть

"Ъ": "Роснефть" пожаловалась в Минэнерго на загрязнение нефти "Транснефтью"

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«Нефть России», 25.09.19, Москва, 09:27    Глава "Роснефти" Игорь Сечин написал министру энергетики Александру Новаку письмо с просьбой запретить "Транснефти" смешивать идущее на экспорт и на российские нефтеперерабатывающие заводы сырье с загрязненной хлорорганическими соединениями нефтью. Об этом сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
 
По информации издания, "Роснефть" "в рамках крупнейшей среди российских НПЗ модернизации" проектировала технологические установки, которые требуют содержания в топливе хлорорганических соединений на уровне не выше 1 ppm. Превышение этого показателя "влечет риски нарушения требований лицензиаров процессов и создает угрозу целостности технологического оборудования".
 
Как утверждает издание, в письме "Роснефти" сообщается, что компания сдает в систему "Транснефти" высококачественное сырье с содержанием хлорорганики не выше 1 ppm, однако на заводы поступает загрязненное сырье. Так, ко 2 сентября на Куйбышевский НПЗ поступила нефть с содержанием хлороганических соединений на уровне 4,7 ppm ХОС, на Саратовский НПЗ - 2,1 ppm, на Ярославский НПЗ - 1,4 ppm, утверждает компания. Все это, как отмечается в письме "Роснефти", ускоряет износ оборудования заводов и может привести к аварийной остановке установок по производству бензина и керосина. Если ситуация сохранится, говорится в письме, "Роснефть" "будет вынуждена обратиться в компетентные ведомства и органы для защиты интересов акционеров".
 
В "Транснефти" изданию указали, что модернизация российских НПЗ "Роснефти" проводилась до 2015 года, когда стандарт предусматривал содержание в нефти хлорорганики на уровне до 10 ppm. Кроме того, "Транснефть" утверждает, что "Роснефть" сдает в систему сырье с содержанием хлорорганических соединений на уровне выше 1 ppm.
 

На себя посмотрите
Так, в своем недавнем комментарии компания утверждала, что за восемь месяцев 2019 года Роснефть сдала в систему 131 млн т нефти с содержанием хлорорганических веществ в 1,7 ppm, в 2018 году этот показатель находился на уровне 1,6 ppm. При этом по отдельным регионам добычи доля хлорорганики в сырье "Роснефти" достигает 4 ppm, заявляют в "Транснефти". В компании также уверяют, что на самарскую группу НПЗ "Роснефти" с начала года поставлялась нефть с содержанием хлоридов в среднем до 1,1 ppm, на центральную группу НПЗ - до 3,2 ppm.
 
"Роснефть" начала выдвигать претензии к "Транснефти" в конце августа, когда из-за загрязнения экспортной нефти в нефтепроводе "Дружба" председатель совета директоров добывающей компании Герхард Шредер направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с предложением внедрить повсеместно в России более жесткие требования к содержанию хлорорганических соединений в нефти и усилить контроль за мини-НПЗ вплоть до их закрытия, если они сдают нефть не соответствующую требованиям качества. Позднее "Роснефть" также выступила категорически против смешивания загрязненной нефти с качественным сырьем, так как это, считает компания, приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561808/

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"Ъ": "Роснефть" пожаловалась в Минэнерго на загрязнение нефти "Транснефтью"

«Нефть России», 25.09.19, Москва, 09:27   Глава "Роснефти" Игорь Сечин написал министру энергетики Александру Новаку письмо с просьбой запретить "Транснефти" смешивать идущее на экспорт и на российские нефтеперерабатывающие заводы сырье с загрязненной хлорорганическими соединениями нефтью. Об этом сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
 
По информации издания, "Роснефть" "в рамках крупнейшей среди российских НПЗ модернизации" проектировала технологические установки, которые требуют содержания в топливе хлорорганических соединений на уровне не выше 1 ppm. Превышение этого показателя "влечет риски нарушения требований лицензиаров процессов и создает угрозу целостности технологического оборудования".
 
Как утверждает издание, в письме "Роснефти" сообщается, что компания сдает в систему "Транснефти" высококачественное сырье с содержанием хлорорганики не выше 1 ppm, однако на заводы поступает загрязненное сырье. Так, ко 2 сентября на Куйбышевский НПЗ поступила нефть с содержанием хлороганических соединений на уровне 4,7 ppm ХОС, на Саратовский НПЗ - 2,1 ppm, на Ярославский НПЗ - 1,4 ppm, утверждает компания. Все это, как отмечается в письме "Роснефти", ускоряет износ оборудования заводов и может привести к аварийной остановке установок по производству бензина и керосина. Если ситуация сохранится, говорится в письме, "Роснефть" "будет вынуждена обратиться в компетентные ведомства и органы для защиты интересов акционеров".
 
В "Транснефти" изданию указали, что модернизация российских НПЗ "Роснефти" проводилась до 2015 года, когда стандарт предусматривал содержание в нефти хлорорганики на уровне до 10 ppm. Кроме того, "Транснефть" утверждает, что "Роснефть" сдает в систему сырье с содержанием хлорорганических соединений на уровне выше 1 ppm.
 

На себя посмотрите
Так, в своем недавнем комментарии компания утверждала, что за восемь месяцев 2019 года Роснефть сдала в систему 131 млн т нефти с содержанием хлорорганических веществ в 1,7 ppm, в 2018 году этот показатель находился на уровне 1,6 ppm. При этом по отдельным регионам добычи доля хлорорганики в сырье "Роснефти" достигает 4 ppm, заявляют в "Транснефти". В компании также уверяют, что на самарскую группу НПЗ "Роснефти" с начала года поставлялась нефть с содержанием хлоридов в среднем до 1,1 ppm, на центральную группу НПЗ - до 3,2 ppm.
 
"Роснефть" начала выдвигать претензии к "Транснефти" в конце августа, когда из-за загрязнения экспортной нефти в нефтепроводе "Дружба" председатель совета директоров добывающей компании Герхард Шредер направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с предложением внедрить повсеместно в России более жесткие требования к содержанию хлорорганических соединений в нефти и усилить контроль за мини-НПЗ вплоть до их закрытия, если они сдают нефть не соответствующую требованиям качества. Позднее "Роснефть" также выступила категорически против смешивания загрязненной нефти с качественным сырьем, так как это, считает компания, приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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