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Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку почти до нуля
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«Нефть России», 25.09.19, Москва, 09:05 Два налоговых маневра в РФ сократили инвестиции в нефтепереработку фактически до нуля, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Шарахнули эти две налоговые реформы, два налоговых маневра - и все. Мы с вами стояли не так давно и доказывали, что за последние два года инвестиции в нефтепереработку в стране равны ... Фактически ноль - инвестиции в нефтепереработку. И это два налоговых маневра под гарантии фактически государства, и так далее и так далее. И в результате все это было нивелировано", - сказал Греф на заседании Общественного совета при Минэнерго во вторник. Греф возглавляет этот совет.
"Если такая политика продолжится - никто никуда не будет инвестировать, конечно. Поэтому вопрос инструментов по всей стратегии - он стоит на повестке дня", - отметил глава Сбербанка.
Он также рассказал, что развитию энергетической отрасли мешает порядок получения льгот для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
"Норма о 150%-ной амортизации НИОКРов - это история, которая подлежит согласованию как вы думаете с кем? С Академией наук. Можете себе представить горлышко бутылки, которые все компании должны пройти, чтобы согласовать эти самые НИОКРы? Это было придумано только для того, чтобы никто не воспользовался этой льготой", - сказал финансист.
По его словам, Сбербанк, как одна из самых крупных компаний, инвестирующих в НИОКРы, никогда не получал эту льготу.
Также в ходе заседания совета Греф призвал улучшить проект энергостратегии РФ до 2035 года. По его словам, следует более четко обозначить цели стратегии.