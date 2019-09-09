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Инвестиции, финансы

Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку почти до нуля

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«Нефть России», 25.09.19, Москва, 09:05    Два налоговых маневра в РФ сократили инвестиции в нефтепереработку фактически до нуля, считает глава Сбербанка Герман Греф.
 
"Шарахнули эти две налоговые реформы, два налоговых маневра - и все. Мы с вами стояли не так давно и доказывали, что за последние два года инвестиции в нефтепереработку в стране равны ... Фактически ноль - инвестиции в нефтепереработку. И это два налоговых маневра под гарантии фактически государства, и так далее и так далее. И в результате все это было нивелировано", - сказал Греф на заседании Общественного совета при Минэнерго во вторник. Греф возглавляет этот совет.
 
"Если такая политика продолжится - никто никуда не будет инвестировать, конечно. Поэтому вопрос инструментов по всей стратегии - он стоит на повестке дня", - отметил глава Сбербанка.
 
Он также рассказал, что развитию энергетической отрасли мешает порядок получения льгот для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
 
"Норма о 150%-ной амортизации НИОКРов - это история, которая подлежит согласованию как вы думаете с кем? С Академией наук. Можете себе представить горлышко бутылки, которые все компании должны пройти, чтобы согласовать эти самые НИОКРы? Это было придумано только для того, чтобы никто не воспользовался этой льготой", - сказал финансист.
 
По его словам, Сбербанк, как одна из самых крупных компаний, инвестирующих в НИОКРы, никогда не получал эту льготу.
 
Также в ходе заседания совета Греф призвал улучшить проект энергостратегии РФ до 2035 года. По его словам, следует более четко обозначить цели стратегии.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561807/

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Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку почти до нуля

«Нефть России», 25.09.19, Москва, 09:05   Два налоговых маневра в РФ сократили инвестиции в нефтепереработку фактически до нуля, считает глава Сбербанка Герман Греф.
 
"Шарахнули эти две налоговые реформы, два налоговых маневра - и все. Мы с вами стояли не так давно и доказывали, что за последние два года инвестиции в нефтепереработку в стране равны ... Фактически ноль - инвестиции в нефтепереработку. И это два налоговых маневра под гарантии фактически государства, и так далее и так далее. И в результате все это было нивелировано", - сказал Греф на заседании Общественного совета при Минэнерго во вторник. Греф возглавляет этот совет.
 
"Если такая политика продолжится - никто никуда не будет инвестировать, конечно. Поэтому вопрос инструментов по всей стратегии - он стоит на повестке дня", - отметил глава Сбербанка.
 
Он также рассказал, что развитию энергетической отрасли мешает порядок получения льгот для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
 
"Норма о 150%-ной амортизации НИОКРов - это история, которая подлежит согласованию как вы думаете с кем? С Академией наук. Можете себе представить горлышко бутылки, которые все компании должны пройти, чтобы согласовать эти самые НИОКРы? Это было придумано только для того, чтобы никто не воспользовался этой льготой", - сказал финансист.
 
По его словам, Сбербанк, как одна из самых крупных компаний, инвестирующих в НИОКРы, никогда не получал эту льготу.
 
Также в ходе заседания совета Греф призвал улучшить проект энергостратегии РФ до 2035 года. По его словам, следует более четко обозначить цели стратегии.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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