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Энергоресурсы и запасы
Атака на Саудовскую Аравию раскрыла дефицит чрезвычайных запасов нефти в Азии
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«Нефть России», 25.09.19, Москва, 00:00 Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии показали уязвимость Азии перед перебоями с поставками, учитывая, что у нее отмечен дефицит чрезвычайных запасов нефти.
Хотя такие организации, как МЭА, координируют ситуацию со стратегическими запасами нефти в странах-членах, большинство азиатских стран не члены МЭА и не могут финансировать дорогостоящие программы долгосрочного хранения нефти.
Это проблема, поскольку Азия — крупнейший драйвер роста спроса на нефть, и ее зависимость от ближневосточных поставок нефти росла быстрее, чем в Европе или США, где сосредоточены запасы.
Хотя МЭА не нужно немедленно предоставлять запасы на случай чрезвычайных обстоятельств, оно должно быть готово к росту военных конфликтов между Саудовской Аравией и Ираном, заявил в четверг бывший исполнительный директор МЭА Нобуо Танака.
Танака сказал, что максимальной мощности SPR МЭА может быть недостаточно, если саудовские и иранские объемы полностью исчезнут.
"На фоне растущей напряженности из-за такого риска МЭА сталкивается с исторической проблемой с момента своего основания в 1974 году", - сказал Танака.
Саудовская Аравия экспортировала 7 млн баррелей в сутки в январе-августе этого года, из которых 75%, 5,3 млн баррелей в сутки, отправились в Азию по сравнению с 4,8 млн баррелей в сутки годом ранее согласно S&P Global Platts Analytics.
В нем говорится, что на долю Китая, Индии, Японии и Южной Кореи пришлось 83% экспорта саудовской нефти в Азию, в прошлом году — 81%. В то время как члены МЭА - Япония и Южная Корея - обязаны иметь SPR на 90 дней импорта топлива, Китай и Индия все еще наращивают свои чрезвычайные запасы нефти.
"В большинстве азиатских стран нет программы SPR. На SPR нужны большие инвестиции в инфраструктуру и высокие затраты на покупку и хранение больших объемов нефти в течение неопределенных периодов", - сказал Алекс Яп, старший аналитик нефти Platts Analytics.
По его словам, пока экспортеры нефти, такие как Индонезия и Малайзия, не испытывают нужды в SPR, у небольших стран нет возможности для таких инвестиций.
"Индия является крупным нетто-импортером, но она не достигла значительных успехов в наращивании своих SPR", - добавил Яп.
Затраты на хранение включают строительство резервуаров, техническое обслуживание и закупки нефти. Они могут составлять от $7 до $12,40 за баррель согласно оценкам отрасли.
Ранее МЭА оценило выгоды от своей программы SPR в $60 за баррель, или $3,9 трлн за 30 лет, в целях предотвращения экономического ущерба на фоне перебоев с нефтью. Тем не менее высокая стоимость остается проблемой.
Перед лицом проблем, связанных с возможными военными конфликтами в Персидском заливе, МЭА должно серьезно рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать Китай и Индию своим членами, поскольку нынешней системы чрезвычайных запасов нефти будет недостаточно без крупных потребителей нефти, сказал Танака.
Он сказал, что у Индии, которая официально подала заявку на членство в МЭА в начале этого года, может быть шанс на совещании министров в конце этого года.
Согласно официальным данным Индия импортировала 226,6 млн тонн ($4,55 млн баррелей в сутки) нефти в 2018-2019 финансовом году. Для сравнения, на первом этапе было введено в эксплуатацию 5,33 млн тонн SPR, на втором этапе - 6,5 млн тонн в 2018 г. Это менее 20 дней импорта.
В этом году Китае импортировал наибольший объем нефти из Саудовской Аравии, на долю которого пришлось 16% от общего объема. Однако в Японии, Южной Корее и Индии доля нефти Саудовской Аравии выше: 36%, 28% и 19% соответственно.
Точный объем SPR в Китае неясен, отчасти потому, что для SPR также используется коммерческое хранилище. И его импорт нефти рос настолько быстро, что требования относительно 90 дней оказались завышены. Также он не публикует официальные данные о запасах нефти, а официальные данные SPR появляются лишь эпизодически.
В последний раз Китай объявлял официальные данные по SPR в декабре 2017 г. Тогда они составляли 37,73 млн тонн, или 276,56 млн баррелей, по состоянию на середину 2017 г., когда использовались 9 хранилищ SPR. Вторая фаза еще не завершена. Третий этап будет введен в эксплуатацию в 2021 г.
Спутниковые данные нью-йоркской компании Ursa показали, что запасы нефти в Китае в конце августа составили 659,5 млн баррелей, из которых запасы SPR составили 164,1 млн баррелей. Для сравнения, импорт нефти из Китая в период с января по август составил 2,4 млрд баррелей, что означает, что запасы не достигли 90-дневного стандарта.