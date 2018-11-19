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Путин обсудит с кабмином 25 сентября меры повышения доходов граждан
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«Нефть России», 24.09.19, Москва, 15:52 Президент России Владимир Путин 25 сентября проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Основная тема встречи - дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения", - говорится в сообщении. Также будет рассмотрен ряд других актуальных вопросов.