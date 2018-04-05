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Новости oilru.com


 
ЛУКОЙЛ

Лукойл готов увеличить нефтедобычу в Татарстане

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«Нефть России», 24.09.19, Москва, 15:41     Нефтяная компания "Лукойл" намерена расширить свое присутствие в Татарстане не только в сфере розничной торговли топливом, но и в области нефтедобычи, сообщил журналистам заместитель председателя совета директоров, вице-президент компании "Лукойл" Равиль Маганов.
 
"Я сегодня еще раз Рустама Нургалиевича поблагодарил и его команду за то, что в Татарстане мы всегда чувствуем поддержку - отношение очень ровное к нам не в пример иногда некоторым другим субъектам федерации. Единственное, что хочу сказать, <...> мы бы хотели расширять свое присутствие здесь не только в области заправок, но и в области нефтедобычи", - сказал он по итогам встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
 
Минниханов и Маганов подписали протокол к действующему соглашению о сотрудничестве на 2019-2020. Согласно протоколу, "Лукойл" берет на себя ряд социальных обязательств. Среди них финансирование проектов победителей конкурса социальных и культурных проектов компании в Республике Татарстан, финансирование строительства дорожно-уличной сети в селе Большая Шильна.
 
"По всем нашим договоренностям, по всем позициям у нас полное понимание. Сегодня компания "Лукойл" - крупный налогоплательщик, они наращивают свои объемы платежей. <...> "Лукойл" наш стратегический партнер не только по технологиям и по каким-то совместным проектам, он крупный поставщик сырья для нашего нефтехимического комплекса, крупный покупатель нашей промышленной продукции. По всем этим направлениям идет конструктивная, созидательная работа", - сказал глава республики.
 

"Лукойл" начал работать в Татарстане в 1995 году. На сегодняшний день, компания работает на территории 13 муниципальных районов республики и разрабатывает 23 нефтяных месторождения. В 2014 году компания преодолела рубеж в миллион тонн годовой добычи нефти в республике. Кроме того, на территории региона развивается сбыт нефтепродуктов.
 
Добычу нефти в Татарстане ведут компания "Татнефть" и около 30 малых нефтяных компаний. Добыча нефти "Татнефти" в 2018 году выросла на 2,1% по отношению к 2017 году и составила 29,5 млн т. Малые нефтедобывающие компании Татарстана добыли 7,14 млн тонн нефти.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561803/

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Лукойл готов увеличить нефтедобычу в Татарстане

«Нефть России», 24.09.19, Москва, 15:41    Нефтяная компания "Лукойл" намерена расширить свое присутствие в Татарстане не только в сфере розничной торговли топливом, но и в области нефтедобычи, сообщил журналистам заместитель председателя совета директоров, вице-президент компании "Лукойл" Равиль Маганов.
 
"Я сегодня еще раз Рустама Нургалиевича поблагодарил и его команду за то, что в Татарстане мы всегда чувствуем поддержку - отношение очень ровное к нам не в пример иногда некоторым другим субъектам федерации. Единственное, что хочу сказать, <...> мы бы хотели расширять свое присутствие здесь не только в области заправок, но и в области нефтедобычи", - сказал он по итогам встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
 
Минниханов и Маганов подписали протокол к действующему соглашению о сотрудничестве на 2019-2020. Согласно протоколу, "Лукойл" берет на себя ряд социальных обязательств. Среди них финансирование проектов победителей конкурса социальных и культурных проектов компании в Республике Татарстан, финансирование строительства дорожно-уличной сети в селе Большая Шильна.
 
"По всем нашим договоренностям, по всем позициям у нас полное понимание. Сегодня компания "Лукойл" - крупный налогоплательщик, они наращивают свои объемы платежей. <...> "Лукойл" наш стратегический партнер не только по технологиям и по каким-то совместным проектам, он крупный поставщик сырья для нашего нефтехимического комплекса, крупный покупатель нашей промышленной продукции. По всем этим направлениям идет конструктивная, созидательная работа", - сказал глава республики.
 

"Лукойл" начал работать в Татарстане в 1995 году. На сегодняшний день, компания работает на территории 13 муниципальных районов республики и разрабатывает 23 нефтяных месторождения. В 2014 году компания преодолела рубеж в миллион тонн годовой добычи нефти в республике. Кроме того, на территории региона развивается сбыт нефтепродуктов.
 
Добычу нефти в Татарстане ведут компания "Татнефть" и около 30 малых нефтяных компаний. Добыча нефти "Татнефти" в 2018 году выросла на 2,1% по отношению к 2017 году и составила 29,5 млн т. Малые нефтедобывающие компании Татарстана добыли 7,14 млн тонн нефти.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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