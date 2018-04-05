«Нефть России», 24.09.19, Москва, 15:41 Нефтяная компания "Лукойл" намерена расширить свое присутствие в Татарстане не только в сфере розничной торговли топливом, но и в области нефтедобычи, сообщил журналистам заместитель председателя совета директоров, вице-президент компании "Лукойл" Равиль Маганов.



"Я сегодня еще раз Рустама Нургалиевича поблагодарил и его команду за то, что в Татарстане мы всегда чувствуем поддержку - отношение очень ровное к нам не в пример иногда некоторым другим субъектам федерации. Единственное, что хочу сказать, <...> мы бы хотели расширять свое присутствие здесь не только в области заправок, но и в области нефтедобычи", - сказал он по итогам встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.



Минниханов и Маганов подписали протокол к действующему соглашению о сотрудничестве на 2019-2020. Согласно протоколу, "Лукойл" берет на себя ряд социальных обязательств. Среди них финансирование проектов победителей конкурса социальных и культурных проектов компании в Республике Татарстан, финансирование строительства дорожно-уличной сети в селе Большая Шильна.



"По всем нашим договоренностям, по всем позициям у нас полное понимание. Сегодня компания "Лукойл" - крупный налогоплательщик, они наращивают свои объемы платежей. <...> "Лукойл" наш стратегический партнер не только по технологиям и по каким-то совместным проектам, он крупный поставщик сырья для нашего нефтехимического комплекса, крупный покупатель нашей промышленной продукции. По всем этим направлениям идет конструктивная, созидательная работа", - сказал глава республики.





"Лукойл" начал работать в Татарстане в 1995 году. На сегодняшний день, компания работает на территории 13 муниципальных районов республики и разрабатывает 23 нефтяных месторождения. В 2014 году компания преодолела рубеж в миллион тонн годовой добычи нефти в республике. Кроме того, на территории региона развивается сбыт нефтепродуктов.



Добычу нефти в Татарстане ведут компания "Татнефть" и около 30 малых нефтяных компаний. Добыча нефти "Татнефти" в 2018 году выросла на 2,1% по отношению к 2017 году и составила 29,5 млн т. Малые нефтедобывающие компании Татарстана добыли 7,14 млн тонн нефти.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561803/ Источник: "ТАСС" ← Богатейшие семьи мира запасаются наличностью перед экономической рецессией Путин обсудит с кабмином 25 сентября меры повышения доходов граждан → Новости net.finam.ru