|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
ЛУКОЙЛ
Лукойл готов увеличить нефтедобычу в Татарстане
|
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Анонсы
Выставки:
Новости
15:15 · «Транснефть» ответила по пунктам
23.09.19 · Рухани: США стремятся взять под контроль нефтяные месторождения в Саудовской Аравии и наводнить регион оружием
23.09.19 · "Роснефть" не попала в рейтинг Forbes
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 24.09.19, Москва, 15:41 Нефтяная компания "Лукойл" намерена расширить свое присутствие в Татарстане не только в сфере розничной торговли топливом, но и в области нефтедобычи, сообщил журналистам заместитель председателя совета директоров, вице-президент компании "Лукойл" Равиль Маганов.
"Я сегодня еще раз Рустама Нургалиевича поблагодарил и его команду за то, что в Татарстане мы всегда чувствуем поддержку - отношение очень ровное к нам не в пример иногда некоторым другим субъектам федерации. Единственное, что хочу сказать, <...> мы бы хотели расширять свое присутствие здесь не только в области заправок, но и в области нефтедобычи", - сказал он по итогам встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Минниханов и Маганов подписали протокол к действующему соглашению о сотрудничестве на 2019-2020. Согласно протоколу, "Лукойл" берет на себя ряд социальных обязательств. Среди них финансирование проектов победителей конкурса социальных и культурных проектов компании в Республике Татарстан, финансирование строительства дорожно-уличной сети в селе Большая Шильна.
"По всем нашим договоренностям, по всем позициям у нас полное понимание. Сегодня компания "Лукойл" - крупный налогоплательщик, они наращивают свои объемы платежей. <...> "Лукойл" наш стратегический партнер не только по технологиям и по каким-то совместным проектам, он крупный поставщик сырья для нашего нефтехимического комплекса, крупный покупатель нашей промышленной продукции. По всем этим направлениям идет конструктивная, созидательная работа", - сказал глава республики.
"Лукойл" начал работать в Татарстане в 1995 году. На сегодняшний день, компания работает на территории 13 муниципальных районов республики и разрабатывает 23 нефтяных месторождения. В 2014 году компания преодолела рубеж в миллион тонн годовой добычи нефти в республике. Кроме того, на территории региона развивается сбыт нефтепродуктов.
Добычу нефти в Татарстане ведут компания "Татнефть" и около 30 малых нефтяных компаний. Добыча нефти "Татнефти" в 2018 году выросла на 2,1% по отношению к 2017 году и составила 29,5 млн т. Малые нефтедобывающие компании Татарстана добыли 7,14 млн тонн нефти.