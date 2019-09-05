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Богатейшие семьи мира запасаются наличностью перед экономической рецессией
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«Нефть России», 24.09.19, Москва, 15:27 Большинство экспертов прогнозируют, что в 2020 году мир столкнется с новой экономической рецессией, пишет Bloomberg.
На этом фоне традиционные источники получения прибыли (акции, облигации и другие финансовые инструменты) теряют свою привлекательность.
Богатейшие семьи мира готовятся к приходу рецессии и сокращению источников получения прибыли, запасаясь наличностью. Согласно опросу 360 самых богатых кланов, проведенному UBS Global Family Office Report и Campden Research, этим занимаются сейчас почти половина респондентов - 42%.
Частные инвестиции сейчас пользуются огромной популярностью, поскольку прямые частные инвестиции приносят 16% прибыли, а инвестиции через специальные фонды - только 11%.
Неплохие результаты показывает и недвижимость - в среднем 9,4%. Сейчас на нее приходится порядка 17% инвестиций семейных офисов. Это на 2,1% больше, чем в прошлом году.
Бывший партнер Cadwalader, Wickersham & Taft Рик Стоун, который принимает участие в совещаниях финансовой организации Palm Beach Investment Research Group, прогнозирует трудные времена для семейных офисов.
"Для семейных офисов, ищущих, куда бы вложить деньги, наступают очень тяжелые времена,- уверен он.- Возможностей для инвестиций все меньше, а денег, владельцы которых ищут источники для их вложения, все больше".
Роль и значение семейных офисов быстро растет. По оценкам аналитиков Campden, компании, занимающиеся активами богатых семей, семейные офисы контролируют примерно $5,9 трлн. Согласно исследованию UBS, в среднем семейный офис контролирует $917 млн.
Согласно результатам опроса UBS, проведенного в феврале-марте 2019 года, прибыль семейных офисов составила в среднем 5,4%.