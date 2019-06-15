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«Транснефть» ответила по пунктам
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«Нефть России», 24.09.19, Москва, 15:15 В понедельник вечером ПАО «Транснефть» выпустила информационное сообщение «в связи с появившимися публикациями по ограничению поставок на НПЗ нефти с содержанием хлорорганических соединений выше 1 ppm». Монополия опровергла информацию о том, что существующие НПЗ не способны перерабатывать нефть с содержанием более 1 ppm и указала «Роснефти», что более половины сырья, которое она сдает в систему, имеет содержание ХОС в разы больше декларируемого.
«В последний месяц появилось много спорных, недостоверных публикаций, утверждающих, что технологические установки на НПЗ в рамках проведенной модернизации проектировались исходя из поставляемой на заводы нефти с содержанием хлорорганических соединений не выше 1 ppm»,— отмечают в «Транснефти». Это не соответствует действительности. Все проекты технического перевооружения существующих НПЗ были реализованы до 2015 года, когда в соответствии с существующим ГОСТом был установлен предельный норматив ХОС в нефти в количестве до 10 ppm – говорится в сообщении компании.
С этим согласен независимый эксперт ТЭК Иван Басурмин: «Предельный норматив ХОС в нефти был установлен Ростехрегулированием в 2005 году. И тогда он равнялся 10 ppm. С 1 июня 2019 года на уровне ЕвразЭС норматив понизили до 6 ppm».
В «Транснефти» отмечают, что по состоянию на сегодня разными НК в систему трубопроводов сдается сырье с содержанием ХОС превышающим требуемый норматив (1 ppm ) в разы. В качестве примера компания приводит статистику по содержанию ХОС в сырье, принимаемом от «Роснефти». За 2018 год более половины общего объема сдачи нефти компании «Роснефть» составляет нефть с содержанием ХОС более 1 рpm.
«Когда представители «Роснефти» заявляют об их модернизированных заводах, которые не могут принимать сырье с содержанием более 1 ppm, они вводят всех в заблуждение. А в свете опубликованных данных по их собственному сырью, с содержанием по ХОС превышающим в разы их же предложение по «нормативу», это вообще выглядит как ситуация с унтер-офицерской вдовой» - говорит Басурмин.
По мнению эксперта Института развития технологий ТЭК Ильи Надточего, весь последний месяц Роснефть активно сопротивляется передаче всех ПСП под контроль «Транснефти» (с таким предложением к премьеру Дмитрию Медведеву обратился глава компании Николай Токарев), мотивировав свою позицию заботой о качестве российской нефти, «доверие к которой было подорвано». Помимо прочего, «Роснефть» предлагает ужесточить требования к хлорорганике так, чтобы ее содержание не превышало 1ppm.
«Из цифр, накануне опубликованных Транснефтью, видно, что на ряде пунктов сдачи «Роснефть» сливает в трубу нефть с содержанием хлорорганики в разы больше заявленных 1 ppm. В 2018-19 годах при приеме нефти от Роснефти значения ХОС в ряде случаев доходили до 8 ppm, а это уже прямое нарушение действующего с июля техрегламента. Вырисовывается странная история: российский мейджор сначала сдает нефть с содержанием ХОС значительно превышающим средние показатели по трубе, а потом обращается к Председателю правительства с жалобами на негодное качество. Получается, что либо «Роснефть» ведет недобросовестную двойную игру, либо топ-менеджмент компании плохо проинформирован о состоянии дел в компании, что вряд ли» - заключает Надточей.
Тимур Дубов