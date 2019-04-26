«Нефть России», 24.09.19, Москва, 11:44 Кристин Лагард, которая готовится занять пост председателя Европейского центрального банка, считает торговую войну между США и Китаем самой большой угрозой для мировой экономики.



Лагард, которая руководила Международным валютным фондом с 2011 г., а с 1 ноября возглавит ЕЦБ, заявила, что взаимные пошлины США и Китая сократят рост мировой экономики на 0,8% в 2020 г.



"Это огромные цифры, - сказала Лагард в интервью CNBC. - Это значит меньше рабочих мест. Меньше бизнеса. Меньше инвестиций. Это значит больше неопределенности. Это давит на мировую экономику, как большое темное облако".



"Я думаю, что торговля - угроза торговле в настоящий момент - это самое большое препятствие для мировой экономики", - добавила она.



"Чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет неопределенности. И если вы инвестор, если вы предприятие, будь то малое, среднее или большое, вы не станете инвестировать, вы будете ждать. Вы будете сидеть и гадать, где будут организованы цепочки поставок", - сказала Лагард.



Торговая война между США и Китаем продолжается уже более года. За это время стороны ввели взаимные пошлины на сотни миллиардов долларов.



Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в конце августа отметило, что с середины 2018 г. в 20 странах мира с наиболее крупным объемом ВВП происходит синхронное замедление экономического роста. Одной из основных причин этого, по оценкам экспертов Fitch, стало резкое ухудшение ситуации в мировой торговле.



Как сообщали "Вести.Экономика", министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер проведут торговые переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ через две недели.



По словам Мнучина, переговорщики двух стран добились определенного прогресса в ослаблении торговой напряженности в ходе встреч на уровне заместителей на прошлой неделе.

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