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Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Больше всех кредитов наличными в августе взяли россияне в возрасте от 30 до 39 лет

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«Нефть России», 24.09.19, Москва, 09:56     Больше всех кредитов наличными (496 тыс. займов на 144 млрд руб.) в августе взяли заемщики в возрасте от 30 до 39 лет. Эта группа составила почти 31% от всех клиентов кредитных организаций, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
 
Доля заемщиков моложе 30 лет составила 14% (225 тыс. ссуд на 46 млрд руб.).
 
Клиенты кредитных организаций в возрасте от 40 до 49 лет заняли 380 тыс. ссуд на 120 млрд руб., их доля достигла 23,7% от общего числа заемщиков. Доля клиентов от 50 до 59 лет составила 17,4%, на них пришлось 279 тыс. ссуд на 82 млрд руб. Доля заемщиков старше 60 лет равнялась почти 14% (223 тыс. ссуд на 39 млрд руб.).
 
Самая широкая категория заемщиков в среднем получала займы на 290 тыс. руб. Наибольший средний чек в 318 тыс. руб. отмечается среди лиц в возрасте 40-49 лет.
 
По сравнению с августом прошлого года доля заемщиков от 30 до 39 лет увеличилась на 1,6%. Доля лиц в возрасте 40-49 лет не изменилась. Во всех остальных категориях отмечено снижение на уровне около 1%.
 
ОКБ собирает данные от 600 кредиторов по всей России. На 1 августа 2019 года в базе данных ОКБ хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561799/

Сахалин планирует сохранить объем добычи углеводородов на уровне прошлого года
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09:56 · Больше всех кредитов наличными в августе взяли россияне в возрасте от 30 до 39 лет
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Больше всех кредитов наличными в августе взяли россияне в возрасте от 30 до 39 лет

«Нефть России», 24.09.19, Москва, 09:56    Больше всех кредитов наличными (496 тыс. займов на 144 млрд руб.) в августе взяли заемщики в возрасте от 30 до 39 лет. Эта группа составила почти 31% от всех клиентов кредитных организаций, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
 
Доля заемщиков моложе 30 лет составила 14% (225 тыс. ссуд на 46 млрд руб.).
 
Клиенты кредитных организаций в возрасте от 40 до 49 лет заняли 380 тыс. ссуд на 120 млрд руб., их доля достигла 23,7% от общего числа заемщиков. Доля клиентов от 50 до 59 лет составила 17,4%, на них пришлось 279 тыс. ссуд на 82 млрд руб. Доля заемщиков старше 60 лет равнялась почти 14% (223 тыс. ссуд на 39 млрд руб.).
 
Самая широкая категория заемщиков в среднем получала займы на 290 тыс. руб. Наибольший средний чек в 318 тыс. руб. отмечается среди лиц в возрасте 40-49 лет.
 
По сравнению с августом прошлого года доля заемщиков от 30 до 39 лет увеличилась на 1,6%. Доля лиц в возрасте 40-49 лет не изменилась. Во всех остальных категориях отмечено снижение на уровне около 1%.
 
ОКБ собирает данные от 600 кредиторов по всей России. На 1 августа 2019 года в базе данных ОКБ хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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