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Нефтегазодобыча

Сахалин планирует сохранить объем добычи углеводородов на уровне прошлого года

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«Нефть России», 24.09.19, Москва, 09:43    Власти Сахалинской области планируют в этом году сохранить объем добычи углеводородов на прошлом уровне, получив 19,8 млн т нефти и газового конденсата, 32 млрд куб. м газа, сообщил ТАСС председатель областного правительства Алексей Белик во время ХХIII Международной нефтегазовой конференции в Южно-Сахалинске.
 
"Основная задача - не потерять темп добычи углеводородов в регионе, который был в предыдущие годы. В текущем году планируем, что добыча нефти и газового конденсата составит 19,8 млн т, газа - 32 млрд куб. м", - сообщил собеседник агентства.
 
В прошлом году в регионе было добыто 19,3 млн т нефти, 32,4 млрд куб. м газа.
 
Конференция проходит с 24 по 26 сентября. Она является крупнейшим и старейшим международным мероприятием, посвященным нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. Первоначально конференция проводилась в Лондоне для привлечения западных инвесторов, а в 2007 году ее перенесли в Южно-Сахалинск.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561798/

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Сахалин планирует сохранить объем добычи углеводородов на уровне прошлого года

«Нефть России», 24.09.19, Москва, 09:43   Власти Сахалинской области планируют в этом году сохранить объем добычи углеводородов на прошлом уровне, получив 19,8 млн т нефти и газового конденсата, 32 млрд куб. м газа, сообщил ТАСС председатель областного правительства Алексей Белик во время ХХIII Международной нефтегазовой конференции в Южно-Сахалинске.
 
"Основная задача - не потерять темп добычи углеводородов в регионе, который был в предыдущие годы. В текущем году планируем, что добыча нефти и газового конденсата составит 19,8 млн т, газа - 32 млрд куб. м", - сообщил собеседник агентства.
 
В прошлом году в регионе было добыто 19,3 млн т нефти, 32,4 млрд куб. м газа.
 
Конференция проходит с 24 по 26 сентября. Она является крупнейшим и старейшим международным мероприятием, посвященным нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. Первоначально конференция проводилась в Лондоне для привлечения западных инвесторов, а в 2007 году ее перенесли в Южно-Сахалинск.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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