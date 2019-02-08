|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Иностранные компании
Российские власти одобрили запрос ExxonMobil на упрощение работы в стране
|
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Анонсы
Выставки:
Новости
23.09.19 · Рухани: США стремятся взять под контроль нефтяные месторождения в Саудовской Аравии и наводнить регион оружием
23.09.19 · "Роснефть" не попала в рейтинг Forbes
23.09.19 · Медведев подписал постановление о присоединении России к Парижскому соглашению по климату
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,07 сек.
«Нефть России», 24.09.19, Москва, 09:32 Американская ExxonMobil - партнер "Роснефти", столкнувшийся в России с "административными барьерами" и просивший их устранить, - получила "положительную" реакцию российских властей в ответ на свою просьбу, вопросы вынесены на рассмотрение рабочей группы, сообщил РИА Новости президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер.
"Я бы сказал, что реакция положительная. Они включили наши вопросы в рабочую группу. В рамках нее будут смотреть, какие могут быть решения. Вопрос в текущей работе", - сказал представитель компании.
Он добавил, что ожидает рассмотрения вопроса в ближайшее время. "Скорее всего, в этом году", - уточнил Уоллер.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо президента ExxonMobil Russia Inc. Гленна Уоллера вице-премьеру Максиму Акимову сообщила, что американская компания столкнулась в России с "административными барьерами" и попросила их устранить.
Так, в компании считают, что действующая с начала 2018 года редакция Кодекса торгового мореплавания (КТМ) грозит срывом сроков реализации нефтегазового проекта "Сахалин-1" и многомиллионными затратами РФ, поскольку проект реализуется на условиях раздела продукции.
КТМ запрещает использовать плавучие буровые установки и сейсморазведочные суда под иностранным флагом для работ на континентальном шельфе РФ.
Уоллер попросил внести поправки в КТМ, поскольку буровых под российским флагом недостаточно. Вторая просьба ExxonMobil касалась возможности прямой работы филиалов иностранных компаний в РФ с российской административной системой.