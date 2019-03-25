«Нефть России», 24.09.19, Москва, 09:21 Лидеры Франции, ФРГ и Великобритании - Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон - убеждены, что за атакой против саудовских нефтяных объектов стоит Иран, говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте Бундестага.



Кроме того, Макрон, Меркель и Джонсон, которые провели переговоры "на полях" Генассамблеи ООН, призвали Тегеран избегать провокаций и сделать ставку на диалог по спорным вопросам.



"Для нас ясно, что Иран несет ответственность за это нападение. Другого правдоподобного объяснения нет. Мы поддерживаем ведущиеся расследования, чтобы установить дальнейшие детали", - говорится в заявлении.



Лидеры Франции, Германии и Великобритании также указали на то, что хотя атаки были направлены против Саудовской Аравии, они касаются всех государств и увеличивают риск крупного конфликта.



Кроме того, они призвали Тегеран вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.



В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.



Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако США и саудовские власти усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561796/ Источник: Interfax ← Трамп и Дуда обсудили воспрепятствование строительству "Северного потока-2" Российские власти одобрили запрос ExxonMobil на упрощение работы в стране → Новости net.finam.ru