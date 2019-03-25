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Кризис

Франция, ФРГ и Великобритания обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты

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«Нефть России», 24.09.19, Москва, 09:21     Лидеры Франции, ФРГ и Великобритании - Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон - убеждены, что за атакой против саудовских нефтяных объектов стоит Иран, говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте Бундестага.
 
Кроме того, Макрон, Меркель и Джонсон, которые провели переговоры "на полях" Генассамблеи ООН, призвали Тегеран избегать провокаций и сделать ставку на диалог по спорным вопросам.
 
"Для нас ясно, что Иран несет ответственность за это нападение. Другого правдоподобного объяснения нет. Мы поддерживаем ведущиеся расследования, чтобы установить дальнейшие детали", - говорится в заявлении.
 
Лидеры Франции, Германии и Великобритании также указали на то, что хотя атаки были направлены против Саудовской Аравии, они касаются всех государств и увеличивают риск крупного конфликта.
 
Кроме того, они призвали Тегеран вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
 
В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.
 
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако США и саудовские власти усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561796/

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Франция, ФРГ и Великобритания обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные объекты

«Нефть России», 24.09.19, Москва, 09:21    Лидеры Франции, ФРГ и Великобритании - Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон - убеждены, что за атакой против саудовских нефтяных объектов стоит Иран, говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте Бундестага.
 
Кроме того, Макрон, Меркель и Джонсон, которые провели переговоры "на полях" Генассамблеи ООН, призвали Тегеран избегать провокаций и сделать ставку на диалог по спорным вопросам.
 
"Для нас ясно, что Иран несет ответственность за это нападение. Другого правдоподобного объяснения нет. Мы поддерживаем ведущиеся расследования, чтобы установить дальнейшие детали", - говорится в заявлении.
 
Лидеры Франции, Германии и Великобритании также указали на то, что хотя атаки были направлены против Саудовской Аравии, они касаются всех государств и увеличивают риск крупного конфликта.
 
Кроме того, они призвали Тегеран вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
 
В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.
 
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако США и саудовские власти усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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