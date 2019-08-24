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Экономика

Как события в Саудовской Аравии повлияют на экономику США

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«Нефть России», 24.09.19, Москва, 08:23     Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, приведшая к резкому скачку цен на нефть, может крайне негативно сказаться на экономике США.
 
В Штатах цены на бензин имеют тесную корреляцию с ценами на нефть. Учитывая, что после атаки на НПЗ котировки "черного золота" продемонстрировали сильнейший взлет за последние 10 лет, цена на бензин также могут очень сильно подорожать, об этом предупреждает Минэнерго США.
 
МИНЭНЕРГО США
 
"Сокращение глобального рынка нефти и повышение мировых цен на нефть в конечном итоге приведет к росту цен на сырую нефть и транспортные виды топлива в США".
 
Средние розничные цены на заправках в США по состоянию на 9 сентября находились на отметке $2,55 за галлон, а 23 сентября уже $2,65, при этом считается, что удорожание барреля нефти на один доллар приводит к росту цены галлона бензина на 2,4 цента.
 
В последние годы США заметно сократили покупки нефти у Саудовской Аравии. По последним данным был импортирован минимальный объем за последние 10 лет, тем не менее, зависимость от мировых цен на нефть никто нее отменял. Даже с учетом того, что Дональд Трамп заявлял, что США не нуждаются в ближневосточной нефти.
 
Donald J. Trump

@realDonaldTrump
Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), we are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We don’t need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies!
 
Хорошие для Штатов новости заключаются в том, что влияние на цены на бензин будет краткосрочным. Все зависит от того, как быстро саудиты смогут восстановить добычу. Половину из утерянных объемов производства удалось восстановить уже 17 сентября, а поставки нефти возобновлены за счет использования запасов.
 
Но пока поступают противоречивые данные. Сначала заявлялось, что на восстановление понадобится несколько недель, но в выходные появилась информация о том, что могут потребоваться несколько месяцев - вплоть до года.
 
Так или иначе, цены на бензин в США крайне изменчивы, и влияют на различные сектора экономики. Дело в том, что стоимость топлива оказывает влияние как на потребителей, так и на бизнес, поскольку увеличивает стоимость логистики, да и влияет на массу других факторов.
 
Кроме того, рост цен на нефть оказывает повышательное давление на инфляцию.
 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
 
В ночь на 14 сентября беспилотные летательные аппараты атаковали объекты Saudi Aramco - нефтяное месторождение Хурайс и предприятие первичной очистки нефти на месторождении Абкаик. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах». В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, Саудовская Аравия - крупнейший в мире экспортер нефти - сократил суточную добычу до примерно 4,1 млн с 9,8 млн баррелей.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561794/

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Как события в Саудовской Аравии повлияют на экономику США

«Нефть России», 24.09.19, Москва, 08:23    Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, приведшая к резкому скачку цен на нефть, может крайне негативно сказаться на экономике США.
 
В Штатах цены на бензин имеют тесную корреляцию с ценами на нефть. Учитывая, что после атаки на НПЗ котировки "черного золота" продемонстрировали сильнейший взлет за последние 10 лет, цена на бензин также могут очень сильно подорожать, об этом предупреждает Минэнерго США.
 
МИНЭНЕРГО США
 
"Сокращение глобального рынка нефти и повышение мировых цен на нефть в конечном итоге приведет к росту цен на сырую нефть и транспортные виды топлива в США".
 
Средние розничные цены на заправках в США по состоянию на 9 сентября находились на отметке $2,55 за галлон, а 23 сентября уже $2,65, при этом считается, что удорожание барреля нефти на один доллар приводит к росту цены галлона бензина на 2,4 цента.
 
В последние годы США заметно сократили покупки нефти у Саудовской Аравии. По последним данным был импортирован минимальный объем за последние 10 лет, тем не менее, зависимость от мировых цен на нефть никто нее отменял. Даже с учетом того, что Дональд Трамп заявлял, что США не нуждаются в ближневосточной нефти.
 
Donald J. Trump

@realDonaldTrump
Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), we are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We don’t need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies!
 
Хорошие для Штатов новости заключаются в том, что влияние на цены на бензин будет краткосрочным. Все зависит от того, как быстро саудиты смогут восстановить добычу. Половину из утерянных объемов производства удалось восстановить уже 17 сентября, а поставки нефти возобновлены за счет использования запасов.
 
Но пока поступают противоречивые данные. Сначала заявлялось, что на восстановление понадобится несколько недель, но в выходные появилась информация о том, что могут потребоваться несколько месяцев - вплоть до года.
 
Так или иначе, цены на бензин в США крайне изменчивы, и влияют на различные сектора экономики. Дело в том, что стоимость топлива оказывает влияние как на потребителей, так и на бизнес, поскольку увеличивает стоимость логистики, да и влияет на массу других факторов.
 
Кроме того, рост цен на нефть оказывает повышательное давление на инфляцию.
 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
 
В ночь на 14 сентября беспилотные летательные аппараты атаковали объекты Saudi Aramco - нефтяное месторождение Хурайс и предприятие первичной очистки нефти на месторождении Абкаик. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах». В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, Саудовская Аравия - крупнейший в мире экспортер нефти - сократил суточную добычу до примерно 4,1 млн с 9,8 млн баррелей.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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