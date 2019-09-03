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Инвестиции, финансы

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

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«Нефть России», 24.09.19, Москва, 00:03    Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

По его словам, депутаты Госдумы выступили с инициативой ограничения возможности взыскания с доходов граждан в размере величины прожиточного минимума.
 
"На площадке правительства РФ был доработан предложенный депутатами механизм реализации принципа обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячных доходов, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении", - сказал Орешкин.
 
Министр добавил, что в настоящее время при взыскании по долгам за счет заработной платы и пенсий остающиеся у должников средства могут оказаться меньше прожиточного минимума, а граждане, в свою очередь, могут остаться без средств для пропитания и осуществления других минимальных расходов.
 
Российские финансовые власти летом начали горячее обсуждение темы потребительского кредитования. Орешкин, в частности, заявлял, что ситуация в этом сегменте приобретает черты социальной проблемы. Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале сентября заявила, что пока не видит рисков для финансовой стабильности и необходимости в ограничительных мерах по кредитованию.
 
Тем не менее, регулятор в 2018-2019 годах уже четыре раза повышал надбавки к коэффициентам риска в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, а также дважды - по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. По данным ЦБ, кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионов.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561793/

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00:03 · Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
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Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

«Нефть России», 24.09.19, Москва, 00:03   Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

По его словам, депутаты Госдумы выступили с инициативой ограничения возможности взыскания с доходов граждан в размере величины прожиточного минимума.
 
"На площадке правительства РФ был доработан предложенный депутатами механизм реализации принципа обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячных доходов, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении", - сказал Орешкин.
 
Министр добавил, что в настоящее время при взыскании по долгам за счет заработной платы и пенсий остающиеся у должников средства могут оказаться меньше прожиточного минимума, а граждане, в свою очередь, могут остаться без средств для пропитания и осуществления других минимальных расходов.
 
Российские финансовые власти летом начали горячее обсуждение темы потребительского кредитования. Орешкин, в частности, заявлял, что ситуация в этом сегменте приобретает черты социальной проблемы. Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале сентября заявила, что пока не видит рисков для финансовой стабильности и необходимости в ограничительных мерах по кредитованию.
 
Тем не менее, регулятор в 2018-2019 годах уже четыре раза повышал надбавки к коэффициентам риска в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, а также дважды - по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. По данным ЦБ, кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионов.

 


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