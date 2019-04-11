Здравствуйте, !
Сегодня 23 сентября 2019 года, понедельник , 12:44:59 мск
Нефть, Brent: $64.71 0
Валюта:    63.85 0    70.6 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1277,22 Мб информации:

  • 539920 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Кадры

Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 23.09.19, Москва, 09:33     С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению "армии" госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
 
По ее словам, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим потребуется дополнительно сто миллиардов рублей в год из бюджета.
"Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь", — сказала Нестеренко.
 
Сокращение госаппарата, по замыслу Минфина, пройдет в два этапа.
 
Сначала — "автоматически": численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а к 2021-му этот показатель в регионах достигнет 15%.
 
На втором этапе предполагается структурное совершенствование госаппарата, что приведет к дополнительному сокращению численности. На этом этапе территориальные органы министерств и ведомств преобразуют в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.
 
"То есть мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности", — пояснила Нестеренко.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561788/

Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Просмотров: 151
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Выставки:
Новости
Сентябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 
09:33 · Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих
09:18 · Дилеры предупредили о росте цен на автомобили
09:06 · Минфин ожидает от Сбербанка дивидендов в размере половины прибыли
09:01 · Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
08:40 · Саудовской Аравии понадобится почти год на восстановление НПЗ. Падение цен отменяется?
00:01 · Российские эксперты предложили ввести "индекс самогона" для оценки экономической ситуации
22.09.19 · "Нафтогаз" рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на пять лет
21.09.19 · Топ-5 трендов в современной энергетике
20.09.19 · Украина назвала цену покупки российского газа
20.09.19 · Эксперты: цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 76%
20.09.19 · "Не вполне адекватное понимание". Эксперт о позиции Киева по транзиту газа
20.09.19 · Рынок нефти: вернутся ли цены к $60 за баррель?
20.09.19 · Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами
20.09.19 · Киев не допускает неподписания транзитного контракта с "Газпромом"
20.09.19 · Миллер заявил, что шанс на ввод "Северного потока - 2" до конца года есть

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих

«Нефть России», 23.09.19, Москва, 09:33    С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению "армии" госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
 
По ее словам, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим потребуется дополнительно сто миллиардов рублей в год из бюджета.
"Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь", — сказала Нестеренко.
 
Сокращение госаппарата, по замыслу Минфина, пройдет в два этапа.
 
Сначала — "автоматически": численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году сократят на 10%, территориальных органов — на 5%, а к 2021-му этот показатель в регионах достигнет 15%.
 
На втором этапе предполагается структурное совершенствование госаппарата, что приведет к дополнительному сокращению численности. На этом этапе территориальные органы министерств и ведомств преобразуют в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.
 
"То есть мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности", — пояснила Нестеренко.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Июль 2019
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 Август 2019
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 Сентябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       