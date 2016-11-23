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Энергоэффективность

Топ-5 трендов в современной энергетике

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«Нефть России», 21.09.19, Москва, 10:11     Энергетика во всем мире трансформируется, и все мы являемся свидетелем глобальных изменений как в принципах потребления, так и в производстве энергоресурсов. О том, какие тренды определяют будущее энергетики, изданию "Вести.Экономика" рассказал Андрей Албул, руководитель направления продаж подразделения "Энергоэффективность и устойчивое развитие" Schneider Electric в России и странах СНГ.
 
Тренд №1. Цифровизация.
 
По прогнозу международной исследовательской и консалтинговой компании International Data Corporation (IDC), к 2020 г. интернет вещей охватит 50 млрд устройств. Речь идет не только о бытовой технике, смартфонах и автомобилях.
 
Интернет вещей интегрируются также и в производственные мощности в самых разных отраслях экономики: сегодня слова "цифровая подстанция" или "цифровой двойник завода" уже реальность. Любое современное промышленное предприятие ставит перед собой цель всеобщей цифровой интеграции.
 
Прекрасным примером выступают глобальные лидеры в производстве продуктов питания, которые находятся в бесконечном цикле оптимизации производственных затрат. Даже самые неочевидные обывателю процессы, например промывка линий розлива, уже управляются продвинутыми оптимизационными системами. Они многократно сокращают затраты на химические реагенты, воду и энергоресурсы.
 
Тренд №2. Уменьшение углеродного следа.
 
Темпы роста инвестиций в возобновляемую энергетику превышают этот показатель по ископаемым видам топлива. По оценке информационно-аналитического агентства Platts, объем ввода мощностей на ВИЭ в 2018 г. составил более 150 ГВт, в то время как объем ввода традиционных источников составил менее 100 ГВт.
 
Для глобальных компаний, торгующихся на биржах, вопрос снижения углеродного следа и социальной ответственности является близким по важности к показателям прибыли. Устойчивый рост стоимости их акций напрямую связан с их усилиями по борьбе с выбросами.
 
Тренд №3. Электрификация.
 
Если еще несколько лет назад электромобили рассматривались как нишевое явление, неспособное поменять отношение мировых автогигантов к своей производственной программе, то сегодня электромобили — это новая и, возможно, единственно верная стратегия развития.
 
Теперь электротранспорт — это модно. Например, в Москве электробусы уже стали обыденностью. Все это значит, что характер нагрузки на энергосистемы существенно изменится: добавился новый потребитель, для которого нужно создавать необходимую зарядную инфраструктуру и обеспечивать спрос в электроэнергии. Эта тенденция даст сильный импульс к развитию энергетики, догрузив существующие генерирующие мощности.
 
Тренд №4. Децентрализация.
 
Относительная доступность технологий по локальному производству и хранению электроэнергии создала совершенно новый рынок в странах Запада — микроэнергосистемы, или microgrids. По своей сути, эти системы являются уменьшенной копией традиционных централизованных энергосистем, сочетая в себе инфраструктуру по производству, передаче и распределению электроэнергии.
 
Централизованные энергосистемы многие годы обеспечивали и обеспечивают стабильное энергоснабжение потребителей, но тем не менее неверным будет считать, что тем же западным странам уже удалось построить эффективные энергосистемы, которые бесперебойно снабжают всех ключевых потребителей электроэнергии.
 
Частой является ситуация перерывов в энергоснабжении целых районов крупных мегаполисов, как, например, отключение электричества в Лондоне и Нью-Йорке летом 2019 г., когда без света остались тысячи горожан. Говорить о стабильном энергоснабжении промышленности также не приходится, вопрос лишь в том, как такие проблемы решаются стратегически.
 
Микроэнергосистемы лишены такого недостатка, так как проектируются под конкретного потребителя с понятной нагрузкой, резервирование же может обеспечиваться как из внешней сети, так и сочетанием накопителей электроэнергии и аварийных источников питания.
 
Тренд №5. CapEx-to-OpEx
 
Электроэнергия, хотя и является ключевым звеном в любой производственной цепочке, но, по своей сути, является ресурсом, который необходим для производства конкретной продукции. Поэтому любой производственный менеджмент рано или поздно сталкивается с проблемой приоритетов: вложить ограниченные средства в расширение основного производства, особенно если спрос растет, или инвестировать во вторичный производственный процесс, например в энергоснабжение.
 
Чтобы решить эту дилемму, компании, реализующие сложные и затратные проекты в области энергоснабжения, обращаются к энергосервисным компаниям, которые продают им конечный продукт — электрическую, тепловую энергию или холод. Клиентам по большому счету не так важно, как вырабатывается электроэнергия: важна лишь цена и соблюдение принципа минимизации углеродного следа.
 
Такой подход и является наиболее современным, когда каждый занимается тем, что он умеет лучше всего: производить продукты или обеспечивать производство энергоресурсами.
 
Любому производству необходимо постоянно повышать собственную эффективность, будь то снижение потребления ресурсов или соответствие меняющимся потребительским ожиданиям. В любом случае, если компании ставят целью оставаться лидерами, то все пять трендов и есть тот ориентир, на который им следует опираться в долгосрочной перспективе.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561781/

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Топ-5 трендов в современной энергетике

«Нефть России», 21.09.19, Москва, 10:11    Энергетика во всем мире трансформируется, и все мы являемся свидетелем глобальных изменений как в принципах потребления, так и в производстве энергоресурсов. О том, какие тренды определяют будущее энергетики, изданию "Вести.Экономика" рассказал Андрей Албул, руководитель направления продаж подразделения "Энергоэффективность и устойчивое развитие" Schneider Electric в России и странах СНГ.
 
Тренд №1. Цифровизация.
 
По прогнозу международной исследовательской и консалтинговой компании International Data Corporation (IDC), к 2020 г. интернет вещей охватит 50 млрд устройств. Речь идет не только о бытовой технике, смартфонах и автомобилях.
 
Интернет вещей интегрируются также и в производственные мощности в самых разных отраслях экономики: сегодня слова "цифровая подстанция" или "цифровой двойник завода" уже реальность. Любое современное промышленное предприятие ставит перед собой цель всеобщей цифровой интеграции.
 
Прекрасным примером выступают глобальные лидеры в производстве продуктов питания, которые находятся в бесконечном цикле оптимизации производственных затрат. Даже самые неочевидные обывателю процессы, например промывка линий розлива, уже управляются продвинутыми оптимизационными системами. Они многократно сокращают затраты на химические реагенты, воду и энергоресурсы.
 
Тренд №2. Уменьшение углеродного следа.
 
Темпы роста инвестиций в возобновляемую энергетику превышают этот показатель по ископаемым видам топлива. По оценке информационно-аналитического агентства Platts, объем ввода мощностей на ВИЭ в 2018 г. составил более 150 ГВт, в то время как объем ввода традиционных источников составил менее 100 ГВт.
 
Для глобальных компаний, торгующихся на биржах, вопрос снижения углеродного следа и социальной ответственности является близким по важности к показателям прибыли. Устойчивый рост стоимости их акций напрямую связан с их усилиями по борьбе с выбросами.
 
Тренд №3. Электрификация.
 
Если еще несколько лет назад электромобили рассматривались как нишевое явление, неспособное поменять отношение мировых автогигантов к своей производственной программе, то сегодня электромобили — это новая и, возможно, единственно верная стратегия развития.
 
Теперь электротранспорт — это модно. Например, в Москве электробусы уже стали обыденностью. Все это значит, что характер нагрузки на энергосистемы существенно изменится: добавился новый потребитель, для которого нужно создавать необходимую зарядную инфраструктуру и обеспечивать спрос в электроэнергии. Эта тенденция даст сильный импульс к развитию энергетики, догрузив существующие генерирующие мощности.
 
Тренд №4. Децентрализация.
 
Относительная доступность технологий по локальному производству и хранению электроэнергии создала совершенно новый рынок в странах Запада — микроэнергосистемы, или microgrids. По своей сути, эти системы являются уменьшенной копией традиционных централизованных энергосистем, сочетая в себе инфраструктуру по производству, передаче и распределению электроэнергии.
 
Централизованные энергосистемы многие годы обеспечивали и обеспечивают стабильное энергоснабжение потребителей, но тем не менее неверным будет считать, что тем же западным странам уже удалось построить эффективные энергосистемы, которые бесперебойно снабжают всех ключевых потребителей электроэнергии.
 
Частой является ситуация перерывов в энергоснабжении целых районов крупных мегаполисов, как, например, отключение электричества в Лондоне и Нью-Йорке летом 2019 г., когда без света остались тысячи горожан. Говорить о стабильном энергоснабжении промышленности также не приходится, вопрос лишь в том, как такие проблемы решаются стратегически.
 
Микроэнергосистемы лишены такого недостатка, так как проектируются под конкретного потребителя с понятной нагрузкой, резервирование же может обеспечиваться как из внешней сети, так и сочетанием накопителей электроэнергии и аварийных источников питания.
 
Тренд №5. CapEx-to-OpEx
 
Электроэнергия, хотя и является ключевым звеном в любой производственной цепочке, но, по своей сути, является ресурсом, который необходим для производства конкретной продукции. Поэтому любой производственный менеджмент рано или поздно сталкивается с проблемой приоритетов: вложить ограниченные средства в расширение основного производства, особенно если спрос растет, или инвестировать во вторичный производственный процесс, например в энергоснабжение.
 
Чтобы решить эту дилемму, компании, реализующие сложные и затратные проекты в области энергоснабжения, обращаются к энергосервисным компаниям, которые продают им конечный продукт — электрическую, тепловую энергию или холод. Клиентам по большому счету не так важно, как вырабатывается электроэнергия: важна лишь цена и соблюдение принципа минимизации углеродного следа.
 
Такой подход и является наиболее современным, когда каждый занимается тем, что он умеет лучше всего: производить продукты или обеспечивать производство энергоресурсами.
 
Любому производству необходимо постоянно повышать собственную эффективность, будь то снижение потребления ресурсов или соответствие меняющимся потребительским ожиданиям. В любом случае, если компании ставят целью оставаться лидерами, то все пять трендов и есть тот ориентир, на который им следует опираться в долгосрочной перспективе.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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