Здравствуйте, !
Сегодня 21 сентября 2019 года, суббота , 01:47:53 мск
Нефть, Brent: $64.84 +1,16
Валюта:    64.22 -0,21    70.94 -0,3
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1277,19 Мб информации:

  • 539908 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Украина и газ

Украина назвала цену покупки российского газа

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 20.09.19, Москва, 15:29     Цена газа для Украины в случае прямых поставок из России должна быть привязана к европейскому рынку, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
 
"У нас есть четкая позиция, что цена, которая будет определяться во взаимодействии с российской стороной, должна быть привязана к европейской цене… Мы пытаемся сформировать, ввести рыночный сигнал в эту систему для того, чтобы не было политической цены. Подчеркиваю: никакой политической цены", - заявил Оржель на брифинге, который транслировал телеканал "Наш" и цитирует "Прайм".
 
Украина прекратила закупку газа напрямую в России в ноябре 2015 г. и с тех пор покупает газ по реверсу из Европы.
 
Минэнерго Украины планирует, что к началу отопительного сезона в подземных хранилищах газа страны будет накоплено 21 млрд куб. метров газа - этого достаточно для зимы 2019-2020 гг.
 
Украина не допускает возможности неподписания нового транзитного договора с Россией и в целом прошедшие трехсторонние консультации по газу с РФ и Еврокомиссией в Брюсселе оценивает позитивно, заявил 19 сентября Оржель по результатам трехсторонних консультаций с участием РФ, ЕС и Украины.
 
"Мы не допускаем такой опции неподписания контракта",- заявил он, добавив, что в дальнейшем "стороны должны максимально двигаться навстречу друг к другу", сообщил ТАСС.
 
Несмотря на то, что консультации представитель Украины назвал конструктивными, он признал, что риск срыва договоренностей с "Газпромом" существует. "Я вижу определенный позитив, но риск неподписания остается", - отметил Оржель. При таком варианте, добавил он, Украина намерена справляться своими силами. "В случае неподписания, что не является правильным как для украинских потребителей и для транспортирующей компании, так и для российской стороны <...>, украинская сторона будет готова обеспечить своих потребителей за счет запасов из подземных хранилищ газа", - пояснил он.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561780/

Эксперты: цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 76%
Просмотров: 345
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Выставки:
Новости
Сентябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 
20.09.19 · Украина назвала цену покупки российского газа
20.09.19 · Эксперты: цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 76%
20.09.19 · "Не вполне адекватное понимание". Эксперт о позиции Киева по транзиту газа
20.09.19 · Рынок нефти: вернутся ли цены к $60 за баррель?
20.09.19 · Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами
20.09.19 · Киев не допускает неподписания транзитного контракта с "Газпромом"
20.09.19 · Миллер заявил, что шанс на ввод "Северного потока - 2" до конца года есть
20.09.19 · Сбербанк снизил ставки по вкладам
20.09.19 · Куда уходят санкции: как Россия стала самым надежным заемщиком из EM
20.09.19 · Самые короткие консультации по транзиту газа. Обобщение
20.09.19 · Переговоры по газу между РФ, ЕС и Украиной завершились в Брюсселе
19.09.19 · Скачок нефтяных цен - предвестник кризиса
19.09.19 · Эксперт узнала о тратах россиян на погашение процентов по кредиту
19.09.19 · Минтруд назвал условия для перехода на короткую неделю
19.09.19 · Россия готова к конструктивной трехсторонней встрече по газу

 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Украина назвала цену покупки российского газа

«Нефть России», 20.09.19, Москва, 15:29    Цена газа для Украины в случае прямых поставок из России должна быть привязана к европейскому рынку, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
 
"У нас есть четкая позиция, что цена, которая будет определяться во взаимодействии с российской стороной, должна быть привязана к европейской цене… Мы пытаемся сформировать, ввести рыночный сигнал в эту систему для того, чтобы не было политической цены. Подчеркиваю: никакой политической цены", - заявил Оржель на брифинге, который транслировал телеканал "Наш" и цитирует "Прайм".
 
Украина прекратила закупку газа напрямую в России в ноябре 2015 г. и с тех пор покупает газ по реверсу из Европы.
 
Минэнерго Украины планирует, что к началу отопительного сезона в подземных хранилищах газа страны будет накоплено 21 млрд куб. метров газа - этого достаточно для зимы 2019-2020 гг.
 
Украина не допускает возможности неподписания нового транзитного договора с Россией и в целом прошедшие трехсторонние консультации по газу с РФ и Еврокомиссией в Брюсселе оценивает позитивно, заявил 19 сентября Оржель по результатам трехсторонних консультаций с участием РФ, ЕС и Украины.
 
"Мы не допускаем такой опции неподписания контракта",- заявил он, добавив, что в дальнейшем "стороны должны максимально двигаться навстречу друг к другу", сообщил ТАСС.
 
Несмотря на то, что консультации представитель Украины назвал конструктивными, он признал, что риск срыва договоренностей с "Газпромом" существует. "Я вижу определенный позитив, но риск неподписания остается", - отметил Оржель. При таком варианте, добавил он, Украина намерена справляться своими силами. "В случае неподписания, что не является правильным как для украинских потребителей и для транспортирующей компании, так и для российской стороны <...>, украинская сторона будет готова обеспечить своих потребителей за счет запасов из подземных хранилищ газа", - пояснил он.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Июль 2019
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 Август 2019
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 Сентябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       