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Украина назвала цену покупки российского газа
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«Нефть России», 20.09.19, Москва, 15:29 Цена газа для Украины в случае прямых поставок из России должна быть привязана к европейскому рынку, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
"У нас есть четкая позиция, что цена, которая будет определяться во взаимодействии с российской стороной, должна быть привязана к европейской цене… Мы пытаемся сформировать, ввести рыночный сигнал в эту систему для того, чтобы не было политической цены. Подчеркиваю: никакой политической цены", - заявил Оржель на брифинге, который транслировал телеканал "Наш" и цитирует "Прайм".
Украина прекратила закупку газа напрямую в России в ноябре 2015 г. и с тех пор покупает газ по реверсу из Европы.
Минэнерго Украины планирует, что к началу отопительного сезона в подземных хранилищах газа страны будет накоплено 21 млрд куб. метров газа - этого достаточно для зимы 2019-2020 гг.
Украина не допускает возможности неподписания нового транзитного договора с Россией и в целом прошедшие трехсторонние консультации по газу с РФ и Еврокомиссией в Брюсселе оценивает позитивно, заявил 19 сентября Оржель по результатам трехсторонних консультаций с участием РФ, ЕС и Украины.
"Мы не допускаем такой опции неподписания контракта",- заявил он, добавив, что в дальнейшем "стороны должны максимально двигаться навстречу друг к другу", сообщил ТАСС.
Несмотря на то, что консультации представитель Украины назвал конструктивными, он признал, что риск срыва договоренностей с "Газпромом" существует. "Я вижу определенный позитив, но риск неподписания остается", - отметил Оржель. При таком варианте, добавил он, Украина намерена справляться своими силами. "В случае неподписания, что не является правильным как для украинских потребителей и для транспортирующей компании, так и для российской стороны <...>, украинская сторона будет готова обеспечить своих потребителей за счет запасов из подземных хранилищ газа", - пояснил он.