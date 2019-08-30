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Инвестиции, финансы

Эксперты: цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 76%

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«Нефть России», 20.09.19, Москва, 11:57     Цены на новые легковые автомобили в России за последние пять лет выросли на 76%, говорится в исследовании аналитического агентства "Автостат".

"По результатам исследования динамики цен на новые легковые автомобили в России эксперты аналитического агентства "Автостат" пришли к выводу, что их стоимость в нашей стране за последние пять лет выросла на 76%", - говорится в сообщении.
 
Согласно исследованию, рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к основным мировым валютам. "С большой долей вероятности, цены на автомобили продолжат расти, правда, уже за счет других факторов. В частности, одной из очевидных и постоянных причин является инфляция, которая никуда не исчезает", - считают эксперты.
 
В исследовании отмечается, что наиболее активно цены росли в конце 2014 года - начале 2015 года, когда падение рубля было наиболее резким. Также значительное повышение цен происходило в первой половине 2016 и 2017 годов.
 
В начале 2019 года автопроизводители компенсировали повышение ставки НДС до 20%, а затем рост стоимости автомобилей происходил постепенно
 
"Поскольку российский рынок с начала года демонстрирует постоянное падение, вероятнее всего, не стоит ожидать резкого скачка цен и в дальнейшем", - считают эксперты.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561779/

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20.09.19 · Украина назвала цену покупки российского газа
20.09.19 · Эксперты: цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 76%
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Эксперты: цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 76%

«Нефть России», 20.09.19, Москва, 11:57    Цены на новые легковые автомобили в России за последние пять лет выросли на 76%, говорится в исследовании аналитического агентства "Автостат".

"По результатам исследования динамики цен на новые легковые автомобили в России эксперты аналитического агентства "Автостат" пришли к выводу, что их стоимость в нашей стране за последние пять лет выросла на 76%", - говорится в сообщении.
 
Согласно исследованию, рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к основным мировым валютам. "С большой долей вероятности, цены на автомобили продолжат расти, правда, уже за счет других факторов. В частности, одной из очевидных и постоянных причин является инфляция, которая никуда не исчезает", - считают эксперты.
 
В исследовании отмечается, что наиболее активно цены росли в конце 2014 года - начале 2015 года, когда падение рубля было наиболее резким. Также значительное повышение цен происходило в первой половине 2016 и 2017 годов.
 
В начале 2019 года автопроизводители компенсировали повышение ставки НДС до 20%, а затем рост стоимости автомобилей происходил постепенно
 
"Поскольку российский рынок с начала года демонстрирует постоянное падение, вероятнее всего, не стоит ожидать резкого скачка цен и в дальнейшем", - считают эксперты.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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