«Нефть России», 20.09.19, Москва, 11:43 В "Нафтогазе" оценили итоги трехсторонних консультаций по газу. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, чего хочет добиться украинская сторона.



Киеву следует готовиться к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте пока не начались, заявил в Facebook исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.



В четверг в Брюсселе состоялся очередной раунд консультаций между делегациями России, Украины и Европейской комиссии об условиях использования украинской ГТС после завершения действия действующего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом".



По словам Витренко, до переговоров стороны так и не дошли, поскольку Россия настаивает на отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража.



"Время до завершения контракта истекает <...> Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января", ‒ написал Витренко.



Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что украинская сторона пытается сейчас надавить на Россию, давая понять, что готова "идти до конца", отстаивая свои изначальные требования.



"Украина в очередной раз демонстрирует, на мой взгляд, не вполне адекватное понимание ситуации. Они, похоже, считают, что могут диктовать России свои условия и Россия вынуждена будет их принимать. Однако любые переговоры ведутся, исходя из того, что стороны должны стремиться к какому-то компромиссу. В позиции Киева это стремление не просматривается", ‒ полагает Юрий Светов.



По его мнению, Россия вполне в состоянии обойтись без долгосрочного контракта на транзит газа через Украину.



"Они (украинская сторона, - ред.) считают, судя по всему, что Россия не сможет обойтись без долгосрочного контракта на транспортировку газа через территорию Украины. Но это не так. С 1 января Украина должна выполнить свои обязательства перед ЕС и разделить добычу, транспортировку и продажу газа. В связи с этим они будут выставлять на продажу определенные мощности на прокачку. И эти мощности Россия может контрактовать (на короткий срок, ‒ ред.), если у нее возникнет такая необходимость. То есть мы не отказываемся в принципе от возможности транзита через Украину, но мы заинтересованы в том, чтобы использовать эти возможности так, как нужно нам, а не так, как того требует Украина", ‒ заключил Юрий Светов.



Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Москва предложила Киеву временно продлить действующий контракт на транзит газа. Он отметил, что Россия готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Украина имплементирует европейские нормы в свои законы.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних встречах.



В Москве отмечали, что соглашение должно быть коммерчески привлекательным для России, а также Украине нужно представить план модернизации своей газотранспортной системы. Помимо этого, Россия настаивает на том, что "Газпром" и "Нафтогаз" должны уладить споры в международных арбитражах.

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