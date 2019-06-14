«Нефть России», 20.09.19, Москва, 11:24 После резкого взлета цен на нефть в начале недели котировки несколько снизились, однако пока остаются значительно выше уровней, зафиксированных до атаки на нефтяные объекты саудитов. Как долго сохранится эта премия?



С точки зрения волатильности эта неделя стала для нефтяного рынка едва ли не рекордной. Сначала цены взлетели почти на рекордную величину, затем рухнули примерно на 6%.



Затем стоимость барреля остановилась на важном уровне, где трейдеры пока не могут определиться с направлением.



Судя по всему, рынок будет ориентироваться на восстановление добычи на саудовских объектах. Когда наступит ясность, а также понимание, что никакого военного сценария с Ираном не будет, то цены пойдут вниз и нивелируют весь недавний скачок.



Министр энергетики РФ Александр Новак накануне заявил, что дефицита нефти на рынке не ожидается.



"Я не вижу предпосылок дефицита нефти. В мире очень много коммерческих запасов в различных странах, только в Саудовской Аравии почти 200 млн баррелей, в США - почти 700 млн баррелей. И, конечно, если речь идет о необходимости балансировки рынка, эти запасы могут быть использованы, в последующем восполнены", - приводит его слова ТАСС.



По его мнению, ситуация уже "более или менее стабилизировалась". "Соответственно рынок, конечно, сегодня гораздо в более спокойном состоянии, чем это было на понедельник этой недели", - сказал он.



Напомним также, что половину из утерянных объемов производства удалось восстановить к вечеру 17 сентября. Вернуться к прежним уровням добычи Саудовская Аравия рассчитывает к октябрю. Поставки нефти полностью возобновлены за счет использования запасов. Инцидент вызвал крупнейшие в мировой истории перебои с добычей топлива.



В среду официальный представитель саудовского министерства обороны представил на пресс-конференции в Эр-Рияде фрагменты использовавшихся в диверсиях дронов и крылатых ракет, доказывающие, по его словам, причастность к атакам Ирана. Между тем он признал, что точное место, откуда они были запущены, до сих пор не установлено, однако выразил уверенность, что не из Йемена.



Как заявил накануне официальный представитель вооруженных сил "Ансар Аллах" бригадный генерал Яхья Сариа, движение спланировало и провело операцию при помощи новых усовершенствованных беспилотников.



Ну а пока многие участники рынка извлекают прибыль из сложившейся ситуации. Так, например, "Вести. Экономика" писали, что, пользуясь случаем, российская нефтяная компания "Сургутнефтегаз" продала несколько грузов ESPO в Азию с премией в $7,2 за баррель к котировкам в Дубае, побив рекорд 6-летнего максимума.





Параллельно Ирак увеличил октябрьскую официальную цену продажи Basrah Light в Азию. Цена октябрьской поставки Basrah Light, предназначенных для Азии, выросла на 30 центов по сравнению с предыдущим месяцем до премии в $1,65 за баррель по сравнению со средним показателем по Dubai Average.



Basrah Heavy снизилась на 50 центов до скидки в $1,25 за баррель. Экспорт иракской нефти достиг 4-месячного максимума в августе, 3,487 млн баррелей в сутки. Это говорит о явном несоблюдении квот ОПЕК+, что было смягчено потоками Киркука, которые сократились вдвое до 0,181 млн баррелей в сутки (по сравнению с 0,353 млн баррелей в сутки) в июле 2019 г.



Иранская национальная нефтяная компания NIOC взяла на себя инициативу Saudi Aramco в отношении своей официальной цены продажи на октябрь, все еще пытаясь сохранить присутствие на рынке в Азии.



Октябрьская цена на иранский сорт Light, привязанный к Азии, выросла на 55 центов до уровня $1,8 за баррель по сравнению со средним показателем Оман/Дубай, в то время как иранская Heavy увеличилась на 10 центов до $0,05 за баррель.

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