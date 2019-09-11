«Нефть России», 20.09.19, Москва, 09:43 Украина не допускает возможности неподписания нового транзитного договора с Россией и в целом прошедшие трехсторонние консультации по газу с РФ и Еврокомиссией в Брюсселе оценивает позитивно. Об этом по результатам консультаций сообщил журналистам министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.



"Мы не допускаем такой опции неподписания контракта",- заявил он, добавив, что в дальнейшем "стороны должны максимально двигаться навстречу друг к другу".



Несмотря на то, что консультации представитель Украины назвал конструктивными, он признал, что риск срыва договоренностей с "Газпромом" существует. "Я вижу определенный позитив, но риск неподписания остается", - отметил Оржель. При таком варианте, добавил он, Украина намерена справляться своими силами. "В случае неподписания, что не является правильным как для украинских потребителей и для транспортирующей компании, так и для российской стороны <...>, украинская сторона будет готова обеспечить своих потребителей за счет запасов из подземных хранилищ газа", - пояснил он.



По словам министра, Украина привезла на трехсторонние консультации по газу с РФ и Еврокомиссией в Брюссель дорожную карту об отделении своей газотранспортной системы (ГТС), а также несколько проектов договоров, в том числе и о транспортировке газа.





"Украинская сторона передала дорожную карту, чтобы обеспечить сертификацию отделения ГТС, чтобы мы могли подписать, и передала сторонам проекты договоров", - сообщил он. Оржель уточнил, что среди них есть и "договор о транспортировке". "То есть в нашем случае мы занимаемся подготовкой с нашей стороны максимально активно с точки зрения того, чтобы мы подписали с 1 января 2020 года договоры полностью в соответствии европейским энергетическим законодательством", - пояснил министр.



Пресс-служба компании "Нафтогаз" уточнила, что в ходе консультаций "украинская сторона представила участникам переговоров будущего отдельного оператора ГТС Украины - ООО "ОГТСУ" (ООО "Оператор ГТС Украины" - прим. ТАСС), который передал российской стороне проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку, а со своей стороны "Нафтогаз" передал российской стороне дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС (анбандлинга)".



В компании добавили, что на встрече в Брюсселе стороны также "провели анализ открытых вопросов, по которым в настоящее время нет единой позиции, и согласились продолжить переговоры в октябре".



Следующие трехсторонние консультации, по словам Оржеля, состоятся в 20-х числах октября. Вопрос об объемах поставляемого газа в новом контракте, по его словам, в четверг не рассматривался, а будет вынесен для обсуждения позднее. "Дальше должны состояться определенные консультации о том, какие должны быть объемы", - сказал министр.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561775/ Источник: "ТАСС" ← Миллер заявил, что шанс на ввод "Северного потока - 2" до конца года есть Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами → Новости net.finam.ru