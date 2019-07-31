Здравствуйте, !
Сегодня 21 сентября 2019 года, суббота , 01:48:04 мск
Нефть, Brent: $64.84 +1,16
Валюта:    64.22 -0,21    70.94 -0,3
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1277,19 Мб информации:

  • 539908 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Газопроводы

Миллер заявил, что шанс на ввод "Северного потока - 2" до конца года есть

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 20.09.19, Москва, 09:32    "Газпром" не исключает, что газопровод "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию до конца года, строительство идет по графику. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
 
"На сегодняшний день еще Рубикон не пройден по одной простой причине, что датский участок достаточно короткий и сроки строительства составляют всего около пять недель, поэтому, конечно же, шанс есть. Построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении. В текущий период времени строительство ведется строго по графику", - сказал он.
 
При этом Миллер отметил, что решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании по-прежнему остается ключевым вопросом для проекта.
 
Запасы в ПХГ "Газпрома" в Европе
Миллер также рассказал, что "Газпром" за счет запасов газа в подземных хранилищах намерен выполнить свои контрактные обязательства перед потребителями в Европе, объемы газа в ПХГ "Газпрома" позволят нивелировать перебои в поставках, если они возникнут.
 
"Объемы газа, которые есть у "Газпрома" уже в настоящее время, мы продолжаем закачку, конечно же, они позволяют в течение определенного времени нивелировать какие-то перебои, если они, не дай бог, возникнут, для конечных потребителей", - сказал он, отвечая на вопрос, хватит ли Европе до конца зимы тех объемов газа, которые "Газпром" уже закачал в подземные хранилища.
 
При этом Миллер отметил, что "Газпром", Украина и потребители в Европе закачивают рекордные объемы газа в подземные хранилища. "Все страхуются. Украина закачивает рекордные объемы газа в подземные хранилища на Украине, наши европейские партнеры закачивают рекордные объемы в "подземки" в Европе, и "Газпром" тоже закачивает рекордные объемы своего газа в европейские подземные хранилища. Если вдруг что, мы будем делать все, чтобы исполнять наши контрактные обязательства перед европейскими потребителями", - подчеркнул глава "Газпрома".
 
19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние консультации между представителями России, Украины и ЕС по вопросу транзита газа в Европу после 2019 года. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину на короткий срок, если та не сможет имплементировать нормы Третьего энергетического пакета ЕС до 2020 года. Прошедшую встречу министр назвал самой конструктивной за многие годы. Он также отметил, что все контрактные обязательства "Газпрома" будут выполнены в полном объеме, несмотря на вердикт Европейского суда юстиции по использованию мощностей газопровода Opal.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561774/

Сбербанк снизил ставки по вкладамКиев не допускает неподписания транзитного контракта с "Газпромом"
Просмотров: 402
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Выставки:
Новости
Сентябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 
20.09.19 · Украина назвала цену покупки российского газа
20.09.19 · Эксперты: цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 76%
20.09.19 · "Не вполне адекватное понимание". Эксперт о позиции Киева по транзиту газа
20.09.19 · Рынок нефти: вернутся ли цены к $60 за баррель?
20.09.19 · Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами
20.09.19 · Киев не допускает неподписания транзитного контракта с "Газпромом"
20.09.19 · Миллер заявил, что шанс на ввод "Северного потока - 2" до конца года есть
20.09.19 · Сбербанк снизил ставки по вкладам
20.09.19 · Куда уходят санкции: как Россия стала самым надежным заемщиком из EM
20.09.19 · Самые короткие консультации по транзиту газа. Обобщение
20.09.19 · Переговоры по газу между РФ, ЕС и Украиной завершились в Брюсселе
19.09.19 · Скачок нефтяных цен - предвестник кризиса
19.09.19 · Эксперт узнала о тратах россиян на погашение процентов по кредиту
19.09.19 · Минтруд назвал условия для перехода на короткую неделю
19.09.19 · Россия готова к конструктивной трехсторонней встрече по газу

 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Миллер заявил, что шанс на ввод "Северного потока - 2" до конца года есть

«Нефть России», 20.09.19, Москва, 09:32   "Газпром" не исключает, что газопровод "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию до конца года, строительство идет по графику. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
 
"На сегодняшний день еще Рубикон не пройден по одной простой причине, что датский участок достаточно короткий и сроки строительства составляют всего около пять недель, поэтому, конечно же, шанс есть. Построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении. В текущий период времени строительство ведется строго по графику", - сказал он.
 
При этом Миллер отметил, что решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании по-прежнему остается ключевым вопросом для проекта.
 
Запасы в ПХГ "Газпрома" в Европе
Миллер также рассказал, что "Газпром" за счет запасов газа в подземных хранилищах намерен выполнить свои контрактные обязательства перед потребителями в Европе, объемы газа в ПХГ "Газпрома" позволят нивелировать перебои в поставках, если они возникнут.
 
"Объемы газа, которые есть у "Газпрома" уже в настоящее время, мы продолжаем закачку, конечно же, они позволяют в течение определенного времени нивелировать какие-то перебои, если они, не дай бог, возникнут, для конечных потребителей", - сказал он, отвечая на вопрос, хватит ли Европе до конца зимы тех объемов газа, которые "Газпром" уже закачал в подземные хранилища.
 
При этом Миллер отметил, что "Газпром", Украина и потребители в Европе закачивают рекордные объемы газа в подземные хранилища. "Все страхуются. Украина закачивает рекордные объемы газа в подземные хранилища на Украине, наши европейские партнеры закачивают рекордные объемы в "подземки" в Европе, и "Газпром" тоже закачивает рекордные объемы своего газа в европейские подземные хранилища. Если вдруг что, мы будем делать все, чтобы исполнять наши контрактные обязательства перед европейскими потребителями", - подчеркнул глава "Газпрома".
 
19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние консультации между представителями России, Украины и ЕС по вопросу транзита газа в Европу после 2019 года. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину на короткий срок, если та не сможет имплементировать нормы Третьего энергетического пакета ЕС до 2020 года. Прошедшую встречу министр назвал самой конструктивной за многие годы. Он также отметил, что все контрактные обязательства "Газпрома" будут выполнены в полном объеме, несмотря на вердикт Европейского суда юстиции по использованию мощностей газопровода Opal.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Июль 2019
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 Август 2019
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 Сентябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       