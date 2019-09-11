«Нефть России», 20.09.19, Москва, 00:23 Газовые консультации России-Украины-ЕС, прошедшие в четверг в Брюсселе, оказались самыми короткими в истории этих ставших традиционными трехсторонних "газовых встреч".



Ожидаемо они не привели к конкретным договоренностям, но создали впечатление, что стороны готовы слушать друг друга и договариваться. Стороны отметили конструктивность бесед - теперь ими обсуждаются разные варианты решения проблемы поставок российского газа для Украины и транзита его в Европу. А решить ее надо к 1 января 2020 года.



Час икс

Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций сказал: "Я уверен, что мы найдем все решения. Сегодняшние консультации показали позитивный настрой всех заинтересованных сторон в том. Мы хотим найти способы, чтобы поставки газа не прерывались, и с 1 января 2020 года были новые контракты и новые взаимоотношения".



Он отметил, что российская сторона увидела со стороны украинских партнеров заинтересованность работать с 1 января (2020 года - ИФ). "Они презентовали нам нормативную базу, которая будет имплементирована 1 января 2020 года. Речь идет о европейском законодательстве, которое сегодня внедряется в украинское, о разделении "Нафтогаза Украины" (unbundling - ИФ). Мы приняли информацию к сведению, и наша позиция заключается в том, что, если европейское законодательство действительно будет имплементировано, мы готовы работать и в соответствии с европейским законодательством. Это означает - готовы бронировать мощности с 1 января 2020 года", - пояснил Новак.



"Однако мы обозначили и риски, которые российская сторона видит с точки зрения сроков принятия соответствующих законов, нормативных актов, сертификации оператора, поскольку сертификацию должны делать европейские органы. И здесь нет никаких гарантий, что это будет сделано своевременно. Поэтому мы предложили партнерам - если этого не будет сделано до 1 января, мы сможем предложить продлить действующий контракт или подписать дополнительное соглашение до момента, когда будет готова нормативная база", - продолжил он.



Как разъяснил Новак, если бронирование транспортных мощностей происходит сроком на год, то оно происходит с 1 по 15 февраля года, предшествующего транспортировке; если на квартал - то с 1 по 15 апреля. Если, например, бронировать мощности на месяц с 1 января 2020 года, то, в соответствии с законодательством, заявка должна быть рассмотрена до 1 декабря текущего года и, соответственно, законодательство уже должно быть имплементировано к этому сроку.



Новак напомнил, что Украина с 2015 года не покупает российский газ напрямую, а реверсом из Европы, и сказал, что Россия сегодня предложила Украине покупать газ напрямую: "Это может быть эффективно и выгодно Украине с точки зрения загрузки газотранспортной системы и объемов транзита. Наши коллеги приняли к сведению, попросили время, чтобы изучить вопрос. Им в первую очередь важен экономический эффект, эффективность - и мы эту эффективность готовы показать, что более выгодно покупать газ напрямую".



Без конкретных цифр

Новак отметил, что РФ готова работать по старому контракту, если Украина не сможет создать независимого оператора ГТС.



"Мы подчеркиваем, что европейским потребителям будут своевременно поставлены необходимые объемы в соответствии с контрактными условиями. И для этого в том числе мы готовы использовать на экономически целесообразных условиях газотранспортную систему Украины в соответствии с законодательством, которое будет принято на Украине", - заявил он.



Конкретные объемы транзита газа на трехсторонних переговорах России, Еврокомиссии и Украины не обсуждались, добавил Новак. "Конкретные объемы - это предмет коммерческих переговоров, и во многом они будут зависеть от переговоров об объемах поставок газа для Украины", - пояснил он.



Россия на переговорах с Еврокомиссией и Украиной по газу настаивала на "нулевом варианте" по Стокгольмскому арбитражу, рассказал также Новак. "Мы обсудили вопрос касательно урегулирований взаимоотношений по Стокгольмскому арбитражу и тех решений, которые были приняты стокгольмским судом, чтобы до 1 января 2020 года мы еще раз обозначили позицию - необходимо урегулировать "по нулевому варианту". И урегулировать в рамках мирового соглашения, поскольку судебные разбирательства, апелляционные рассмотрения будут идти еще очень долго. Это очень важный момент для того, чтобы обеспечить экономически целесообразные поставки газа через газотранспортную систему Украины", - добавил он.



Что первичнее

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, в свою очередь, подчеркнул, что наиболее важным является вопрос об объеме закупок российского газа для внутреннего рынка Украины, чем то, столько потребуется газа для транзита через Украину в ЕС.



"Мы также отметили, что наиболее важным является не тот вопрос - столько по объему транзита (через Украину в ЕС - ИФ), первичным является вопрос, в каких объемах Украина будет покупать российский газ напрямую для украинского рынка. Потому что от этого зависит и работа газотранспортной системы Украины, от этого зависит, какие мощности "Газпром" сможет зарезервировать с нашей стороны, со стороны входа на территорию Украины. От этого зависит, в том числе, транзит через территорию Украины", - сказал он.



"Надо отметить, что вновь назначенный украинский министр не имел полномочий для обсуждения вопросов Стокгольмского арбитража. Не имел полномочий обсуждать вопросы прямых поставок российского газа на украинский рынок. Но мы изложили нашу позицию, она отфиксирована и украинской стороной, и со стороны ЕС", - добавил Миллер.



"Один из самых важных вопросов, который сегодня обсуждался, это вопрос правовой. По какому праву может быть заключен новый контракт на транзит. Есть риски, что к 1 января 2020 года Украина не сможет имплементировать Третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора, независимого регулятора. И мы сегодня говорили о том, что в этом случае рассматривается план "Б" - продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени", - сказал он.



По словам Миллера, процедура создания независимого оператора газотранспортной системы Украины очень долгая. "В настоящее время на Украине нет сертифицированного независимого газотранспортного оператора, соответствующего требованиям Третьего энергетического пакета. И проблема не только в том, что он должен быть создан. Необходимо наделить его реальными полномочиями и ресурсами для выполнения своих функций. Только после этого оператор должен пройти сертификацию сначала украинским регулятором, с последующим подтверждением Секретариатом энергетического сообщества", - добавил Миллер.



"Если к процедуре сертификации подходить ответственно, а не формально, это занимает большое количество времени. Только законодательство Украины отводит на это регулятору четыре месяца. Европейская практика предполагает внимательную и тщательную проверку заявки. Если сертифицированного оператора не будет до 1 января 2020 года, единственный возможный в этих условиях вариант - это продление действующего договора на транспортировку газа", - сказал он.



ЕС и Украина

Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что будущий контракт по транзиту газа из РФ через Украину в ЕС должен действовать в соответствии с правом Евросоюза. "Мы ясно объяснили российской делегации, каким образом теперь украинская делегация воплощает европейское право и энергетические правила Европы", - добавил еврокомиссар. По его словам, российская сторона заверила, что именно так и будет обстоять дело, и со своей стороны попросила заверений Еврокомиссии в корректном применении в украинском праве требований европейского законодательства.



Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, позитивно оценивший состоявшиеся в Брюсселе трехсторонние консультации, подчеркнул, что "стороны слышат друг друга".



По его словам, Украина со своей стороны передала "дорожную карту" отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа и сертификации оператора. "Украина передала сторонам также проекты договоров об interconnection, а также проект договора о транспортировке. Мы, со своей стороны, максимально активно занимаемся тем, чтобы мы могли с 1 января подписать договора в полном соответствии с европейским энергетическим законодательством", - сказал он.



Холодно, еще холоднее

Миллер также подчеркнул, что Россия, Украина и ЕС на фоне сложных переговоров о транзитном контракте в настоящее время закачивают рекордные объемы газа в подземные хранилища. И многое будет зависеть от того, насколько холодной будет зима, сказал он. При этом из его слов следует, что "Газпром" ждет холодную зиму - вопрос только в том, насколько суровой она окажется.



Комментируя вопрос, хватит ли Европе до конца зимы того газа, что "Газпром" закачал в подземные хранилища, Миллер сказал: "Те объемы газа, которые есть в европейских хранилищах, те объемы, которые есть у "Газпрома" (в настоящее время мы продолжаем закачку), конечно же, они позволяют в течение определенного времени нивелировать какие-то перебои, если вдруг, не дай бог, они возникнут, для конечного потребителя. Но надо понимать, что подземные хранилища не резиновые, и объемы всегда конечны. Поэтому самым главным является даже не вопрос - сколько активного газа закачено в хранилища, а в суточной производительности - сколько из этих подземок можно ежесуточно отбирать".



Он также отметил, что много зависит от того, какая будет зима - "очень холодная или очень-очень холодная". "От этого зависит, какой спрос будет на газ. Но в любом случае все страхуются. Украина закачивает рекордные объемы газа в свои ПХГ, европейские партнеры закачивают рекордные объемы в Европе, и "Газпром" тоже закачивает рекордные объемы в европейские ПХГ. Если вдруг что, то мы будем делать все, чтобы выполнять наши контрактные обязательства перед европейским потребителями", - подчеркнул Миллер.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561771/ Источник: Interfax ← Переговоры по газу между РФ, ЕС и Украиной завершились в Брюсселе Куда уходят санкции: как Россия стала самым надежным заемщиком из EM → Новости net.finam.ru