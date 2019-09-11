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Украина и газ
Переговоры по газу между РФ, ЕС и Украиной завершились в Брюсселе
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«Нефть России», 20.09.19, Москва, 00:05 Представители России, Евросоюза и Украины провели в Брюсселе трехсторонние переговоры, основной темой которых было продление контракта на транзит газа из РФ в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС), передает ТАСС.
В переговорах участвовали министр энергетики России Александр Новак, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, заместитель председателя Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Встреча продлилась 40 минут. По словам Александра Новака, консультации прошли конструктивно. Конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы. Стороны договорились продолжить консультации по газу через месяц.
Новак отметил, что российская сторона готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспорта газа через Украину.
Москва также предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.
Как писали "Вести.Экономика", Украина ранее планировала предложить российской стороне заключить новый 10-летний контракт на транзит газа с минимальным объемом поставок в 60 млрд куб. м в год.
Информацию об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель после заседания правительства. При этом, добавил он, российской стороне будет предложено прописать возможность увеличения объема транспортируемого газа до 90 млрд куб. м в год.