«Нефть России», 19.09.19, Москва, 16:51 Шесть из последних восьми рецессий в США произошли после резкого повышения цен на нефть.

Сейчас, возможно, наблюдается еще один подобный взлет. По мнению экспертов, Саудовской Аравии могут потребоваться “месяцы” для полного устранения нанесенного ее нефтяной промышленности ущерба, а это может в корне изменить баланс спроса и предложения на мировом рынке. Когда цены на нефть слишком высокие, то это может вызвать инфляцию и одновременно замедлить экономический рост.



“Цены на нефть косвенно влияют на такие расходы, как транспорт, производство и отопление. Увеличение этих расходов, в свою очередь, может повлиять на цены различных товаров и услуг, поскольку производители обычно перекладывают производственные издержки на потребителей, - говорится в недавней статье Федерального резервного банка Сан-Франциско. - Величина, при которой повышение цен на нефть приводит к росту потребительских цен, зависит от того, насколько важна нефть для производства того или иного товара”. Беспрецедентная атака на саудовские нефтедобывающие объекты должна была привести к существенному росту цен. Когда биржи открылись в воскресенье вечером произошел резкий скачок. Нефть марки Brent в Лондоне взлетела почти на $12 (около 20%) за считанные секунды после начала торгов, максимальный показатель в долларовом выражении с момента их запуска в 1988 г. Чуть позже они снизились, но потом вновь поднялись, поскольку трейдеры не услышали заявления Aramco о масштабе ущерба.

Куда теперь двинутся цены на нефть?



Одни аналитики прогнозируют в ближайшее время нефть по $80 за баррель, другие - по $100 за баррель. В чем можно не сомневаться так это то, что мировой рынок будет очень внимательно следить за Саудовской Аравией и в целом за ситуацией на Ближнем Востоке. Чем дольше Aramco будет восстанавливать нормальный уровень добычи, тем выше будет цена на нефть. Между тем, как прогнозирует Bloomberg, “для полного восстановления могут потребоваться недели или даже месяцы” и это при условии, что не будет новых атак. Если новые нападения все же произойдут, то добыча нефти в Саудовской Аравии может оказаться намного ниже, чем обычно в течение длительного периода времени, а это катастрофический сценарий развития событий для мировой экономики, пишет в блоге The Economic Collapse экономист Майкл Снайдер. Многие американцы даже не подозревают, что большая часть саудовской нефти поставляется в западные штаты США. В завершившемся в июне финансовом году Западное побережье Америки импортировало в среднем 11,4 млн баррелей саудовской нефти каждый месяц, большая часть которой шла на нефтеперерабатывающие заводы Калифорнии. В “Золотом штате” уже сегодня одна из самых высоких цен на бензин в стране - $3,63 за галлон. В случае новых террористических атак на нефтяные объекты королевства или масштабной войны на Ближнем Востоке, цены на бензин могут легко подскочить до уровней, которых никогда не видела Америка. Экономика США начала пробуксовывать еще до нападения на Aramco, поэтому любое крупное обострение, без всякого сомнения, еще больше ухудшит ситуацию. Так или иначе, необходимо готовиться к продолжительному экономическому спаду, потому что все указывает на это, прогнозирует Снайдер. Мы находимся на неизведанной территории и очень нуждаемся в мире и спокойствии на Ближнем Востоке. К сожалению, турбулентность в регионе, скорее всего, сохранится, и каждая новая волна насилия будет приводить к новым экономическим проблемам для всего мира.

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