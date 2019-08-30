Здравствуйте, !
Сегодня 21 сентября 2019 года, суббота , 01:48:52 мск
Нефть, Brent: $64.84 +1,16
Валюта:    64.22 -0,21    70.94 -0,3
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1277,19 Мб информации:

  • 539908 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Эксперт узнала о тратах россиян на погашение процентов по кредиту

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 19.09.19, Москва, 16:34    Население потратило 2 триллиона рублей, или 3,4% своих доходов, на обслуживание процентов по кредитам в прошлом году, говорится в презентации Альфа-банка, представленной журналистам его главным экономистом Наталией Орловой.
 
"На обслуживание процентов по долгу в 2018 году население потратило 2 триллиона рублей, или 3,4% своих доходов", - говорится в презентации. Для сравнения, в 2014 году у граждан ушло на эти цели 4,1% доходов.
 
При этом в 2019 году, согласно презентации, процентные платежи по долгам вновь выходят на уровень около 4%. "Но это показатель того, что сейчас процентная ставка, она более работающий инструмент, то есть сейчас деньги - они реально стали дороже, потому что Центральный банк перешел в таргетирование инфляции, и по большому счету это здорово, что кредиты стоят дороже, и люди должны это понимать", - пояснила Орлова. По ее словам, перегрева на рынке розничного кредитования сейчас нет, но, безусловно, быстрый рост рынка требует некоторого внимания.
 
"По цифрам многие параметры - они говорят о том, что все-таки сейчас диагностировать это как перегрев сложно", - подчеркнула она, добавив, что темпы роста розничного кредитования ускорялись в последние два года не так радикально как в 2011-2012 годах, когда также велась дискуссия по поводу перегрева. По ее словам, тогда ЦБ не сразу подключился к проблеме, считая, что перегрева нет, в то время как сейчас регулятор ведет себя более проактивно. "С прошлого кризиса мы выходили гораздо более агрессивно", - резюмировала она.
 
Российские финансовые власти летом начали горячее обсуждение темы потребительского кредитования. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в частности, заявлял, что ситуация в этом сегменте приобретает черты социальной проблемы. Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале сентября заявила, что пока не видит рисков для финансовой стабильности и необходимости в ограничительных мерах.
 
Тем не менее, регулятор в 2018-2019 годах уже четыре раза повышал надбавки к коэффициентам риска в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, а также дважды - по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. По данным ЦБ, кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионах.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561768/

Минтруд назвал условия для перехода на короткую неделюСкачок нефтяных цен - предвестник кризиса
Просмотров: 607
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Выставки:
Новости
Сентябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 
20.09.19 · Украина назвала цену покупки российского газа
20.09.19 · Эксперты: цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 76%
20.09.19 · "Не вполне адекватное понимание". Эксперт о позиции Киева по транзиту газа
20.09.19 · Рынок нефти: вернутся ли цены к $60 за баррель?
20.09.19 · Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами
20.09.19 · Киев не допускает неподписания транзитного контракта с "Газпромом"
20.09.19 · Миллер заявил, что шанс на ввод "Северного потока - 2" до конца года есть
20.09.19 · Сбербанк снизил ставки по вкладам
20.09.19 · Куда уходят санкции: как Россия стала самым надежным заемщиком из EM
20.09.19 · Самые короткие консультации по транзиту газа. Обобщение
20.09.19 · Переговоры по газу между РФ, ЕС и Украиной завершились в Брюсселе
19.09.19 · Скачок нефтяных цен - предвестник кризиса
19.09.19 · Эксперт узнала о тратах россиян на погашение процентов по кредиту
19.09.19 · Минтруд назвал условия для перехода на короткую неделю
19.09.19 · Россия готова к конструктивной трехсторонней встрече по газу

 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Эксперт узнала о тратах россиян на погашение процентов по кредиту

«Нефть России», 19.09.19, Москва, 16:34   Население потратило 2 триллиона рублей, или 3,4% своих доходов, на обслуживание процентов по кредитам в прошлом году, говорится в презентации Альфа-банка, представленной журналистам его главным экономистом Наталией Орловой.
 
"На обслуживание процентов по долгу в 2018 году население потратило 2 триллиона рублей, или 3,4% своих доходов", - говорится в презентации. Для сравнения, в 2014 году у граждан ушло на эти цели 4,1% доходов.
 
При этом в 2019 году, согласно презентации, процентные платежи по долгам вновь выходят на уровень около 4%. "Но это показатель того, что сейчас процентная ставка, она более работающий инструмент, то есть сейчас деньги - они реально стали дороже, потому что Центральный банк перешел в таргетирование инфляции, и по большому счету это здорово, что кредиты стоят дороже, и люди должны это понимать", - пояснила Орлова. По ее словам, перегрева на рынке розничного кредитования сейчас нет, но, безусловно, быстрый рост рынка требует некоторого внимания.
 
"По цифрам многие параметры - они говорят о том, что все-таки сейчас диагностировать это как перегрев сложно", - подчеркнула она, добавив, что темпы роста розничного кредитования ускорялись в последние два года не так радикально как в 2011-2012 годах, когда также велась дискуссия по поводу перегрева. По ее словам, тогда ЦБ не сразу подключился к проблеме, считая, что перегрева нет, в то время как сейчас регулятор ведет себя более проактивно. "С прошлого кризиса мы выходили гораздо более агрессивно", - резюмировала она.
 
Российские финансовые власти летом начали горячее обсуждение темы потребительского кредитования. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в частности, заявлял, что ситуация в этом сегменте приобретает черты социальной проблемы. Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале сентября заявила, что пока не видит рисков для финансовой стабильности и необходимости в ограничительных мерах.
 
Тем не менее, регулятор в 2018-2019 годах уже четыре раза повышал надбавки к коэффициентам риска в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, а также дважды - по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. По данным ЦБ, кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионах.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Июль 2019
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 Август 2019
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 Сентябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       