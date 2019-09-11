«Нефть России», 19.09.19, Москва, 14:19 Минэнерго РФ готово к конструктивной трехсторонней встрече по газу. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак по прибытии в Еврокомиссию.



"Готовы к конструктивным переговорам", - сказал он перед встречей с заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем.



Трехсторонние консультации по газу между Россией, ЕК и Украиной пройдут в четверг в Брюсселе. Основной темой станет вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.



До начала трехсторонних консультаций в здании Еврокомиссии пройдут двусторонние встречи.



Шефчович, отвечая ранее на вопрос ТАСС, говорил, что ЕК на консультациях 19 сентября будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвестиций в ее модернизацию. Зампредседателя Еврокомиссии подчеркивал, что еще одной темой встречи станет выполнение обязательств Киева по имплементации европейских энергетических норм.



По информации источников ТАСС, Еврокомиссия предложит Киеву и Москве заключить новый договор на 10 лет с условием обязательной прокачки по территории Украины не менее 60 млрд куб. м газа в год.



У России иной взгляд на будущее сделки: Новак говорил, что Москва готова продлить действующий контракт на год, но не исключал и других вариантов. При этом Украина, напротив, надеется на заключение долгосрочной сделки, так как в случае прекращения транзита потеряет бюджетные поступления в размере порядка $3 млрд в год.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561766/ Источник: "ТАСС" ← Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России Минтруд назвал условия для перехода на короткую неделю → Новости net.finam.ru