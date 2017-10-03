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Атомная энергетика
Доля атомной генерации в производстве электроэнергии на Украине составляет 57%
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«Нефть России», 20.11.21, Москва, 18:14 Доля атомной генерации в данный момент в общем объеме производства электроэнергии на Украине составляет 57%, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
В настоящее время в работе находятся 14 энергоблоков из 15 в стране. Ранее премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что власти Украины ожидают спокойного прохождения отопительного сезона.
"Энергоатом" достойно справился с задачей обеспечить работу 14 энергоблоков для стабильной работы отечественной энергосистемы в холодное время года. Для этого в течение 10-18 ноября было подключено три энергоблока общей мощностью 3000 МВт – на Южно-Украинской, Ровенской и Запорожской АЭС. Сроки выполнения ремонтных работ на этих блоках удалось сократить в целом на 24 сутки, благодаря чему дополнительно произведено более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. В настоящее время доля атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии составила 57%", - сообщается на сайте.