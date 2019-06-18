«Нефть России», 20.11.21, Москва, 18:12 Россию в будущем ждет расширение и доля в «новом всемирном собирании земель». Об этом в колонке для «Актуальных комментариев» написал бывший помощник президента России Владислав Сурков.



По словам Суркова, сейчас мир наслаждается своей многополярностью, парадом постсоветских национализмов и суверенитетов, однако в последующем вернутся глобализация и интернационализация и «накроют это сумеречное многополярье». «И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего интернационала», — считает бывший помощник президента.



Сурков также объяснил, что Россия будет развиваться не потому, что это хорошо или плохо, а «потому что это физика».



Ранее Сурков сравнил президента Владимира Путина с императором Октавианом, потому что он, по его мнению, так же, как и основатель Римской империи, совместил демократию с монархическим архетипом. Он отметил, что российский лидер создал «новый тип государства».Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561764/ Источник: Lenta.ru ← Бутина назвала идею новых санкций США против России словесной интервенцией Доля атомной генерации в производстве электроэнергии на Украине составляет 57% → Новости net.finam.ru