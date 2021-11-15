«Нефть России», 20.11.21, Москва, 16:11 Идеями о новых санкциях против России в случае "вторжения" на Украину американская сторона пытается показать своим избирателям, что она отвечает на российскую "угрозу", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.



Сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил санкции против РФ в случае "вторжения на Украину", сообщил ранее портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету. Поправка требует от президента США ввести санкции и запреты на въезд против ведущих российских военных и сотрудников разведки, а также предлагает увеличить военную помощь Киеву; ввести санкции против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора, предприятий по добыче полезных ископаемых и против первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ.



"На мой взгляд, это очередная вербальная интервенция, которая, с одной стороны, дает возможность американскому политику показать своим избирателям, что они что-то делают и отвечают на угрозы Путина с его новыми вооружениями, но на самом деле, как мы прекрасно понимаем, все это упирается в экономику и в экономические интересы конкретных людей, потому что бюджет действительно увеличивается, но потом эти деньги куда идут?" - сказала Бутина.



По ее словам, в данном случае увеличение бюджета - это перекладывание большего количества денег из одного кармана в другой: из кармана американских налогоплательщиков в карманы людей, которые обслуживают военно-промышленный и научно-исследовательский комплексы, а также логистические структуры и компании.



В целом же, отметила Бутина, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и переговоров с главой США Джо Байденом стало понятно, что тот смог заручиться поддержкой американского лидера, и основные игроки коллективного запада приняли решение о повышении ставок и оказании дополнительного давления на РФ.



"И здесь сейчас каждый играет свою роль. Украина стягивает войска и провоцирует напряженность на Донбассе, Германия и Франция пытаются всеми правдами и неправдами дезавуировать минский формат и те договоренности, гарантами которых они выступали при подписании "Минска-2", США тоже в этих планах выполняют свою роль, которая заключается сейчас в череде каких-то дипломатических недружественных заявлений", - пояснила она.



Заявления третьих сторон о допустимости или недопустимости передвижения войск РФ на своей территории в нормальной дипломатии просто недопустимы, подчеркнула депутат. "Это просто словесная интервенция, которая признана продемонстрировать их якобы единство по украинскому вопросу", - добавила она.



При этом, добавила Бутина, помощь со стороны США Украине в России ощущают уже довольно давно. Доказательством является, в том числе, и снабжение вооруженных сил Украины инструкторами, обучающими ведению боевых действий по лекалам НАТО.



"Потом видим совершенно недружественные поступки по поставке летальных вооружений, гарантированно точно мы уже знаем, что на вооружении украинцев стоят "Джавелины" - это довольно серьезный инструмент по сдерживанию бронетанковых войск Донецкой и Луганской республик, поэтому американцы, наверное, будут и в дальнейшем продолжать поставлять своих инструкторов, будут наращивать явно или тайно материально-техническое обеспечение, поставки летального и нелетального вооружения", - заключила она.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561763/ Источник: РИА Новост» ← Моравецкий посетит несколько стран ЕС для обсуждения угроз с востока Сурков предрек расширение России и «всемирное собирание земель» → Новости net.finam.ru