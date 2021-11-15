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Моравецкий посетит несколько стран ЕС для обсуждения угроз с востока
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«Нефть России», 20.11.21, Москва, 14:14 Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер назвал одним из элементов кризиса завершение строительства и готовящийся запуск газопровода "Северный поток - 2"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий запланировал серию визитов в страны ЕС для обсуждения с партнерами в Европе текущей геополитической ситуации и исходящих с восточного направления угроз. Об этом заявил в субботу на брифинге пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
"С восточного направления мы видим как широкие кибернетические действия, кибератаки, так и действия, касающиеся манипулирования ценами на газ и манипулирования поставками газа, чтобы оказывать влияние на энергетический кризис, на цену газа и на цены энергии во всей Европе. В последнее время к этому добавилась организация миграционных процессов, которые довели до кризиса на польско-белорусской границе", - утверждает он.
"Все это означает, что кризис, связанный с ситуацией на востоке, не закончился. Существуют предпосылки, свидетельствующие о том, что многие месяцы, а возможно и годы, исходящий с восточного направления геополитический кризис может продолжаться", - добавил Мюллер, назвав одним из элементов этого кризиса завершение строительства и готовящийся запуск газопровода "Северный поток - 2".
"Поэтому премьер Матеуш Моравецкий решил в ближайшее время нанести серию визитов в страны ЕС и Европы", - сообщил представитель премьера. "Завтра состоятся первые визиты - в Литву, Латвию и Эстонию. В воскресенье состоятся три встречи с премьерами этих стран, чтобы обсудить текущую ситуацию и представить те угрозы, о которых мы знаем", - рассказал Мюллер.
"В последующие дни будут визиты в остальные страны Евросоюза и Европы, чтобы представить текущую геополитическую ситуацию и принять превентивные меры перед лицом потенциальных действий, которые могут исходить с восточной стороны, так, чтобы мы, как Европейский союз и Европа, как евроатлантический союз могли подготовиться к потенциальной угрозе с востока", - резюмировал он.