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Политика

Моравецкий посетит несколько стран ЕС для обсуждения угроз с востока

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«Нефть России», 20.11.21, Москва, 14:14    Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер назвал одним из элементов кризиса завершение строительства и готовящийся запуск газопровода "Северный поток - 2"
 
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий запланировал серию визитов в страны ЕС для обсуждения с партнерами в Европе текущей геополитической ситуации и исходящих с восточного направления угроз. Об этом заявил в субботу на брифинге пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
 
"С восточного направления мы видим как широкие кибернетические действия, кибератаки, так и действия, касающиеся манипулирования ценами на газ и манипулирования поставками газа, чтобы оказывать влияние на энергетический кризис, на цену газа и на цены энергии во всей Европе. В последнее время к этому добавилась организация миграционных процессов, которые довели до кризиса на польско-белорусской границе", - утверждает он.
 
"Все это означает, что кризис, связанный с ситуацией на востоке, не закончился. Существуют предпосылки, свидетельствующие о том, что многие месяцы, а возможно и годы, исходящий с восточного направления геополитический кризис может продолжаться", - добавил Мюллер, назвав одним из элементов этого кризиса завершение строительства и готовящийся запуск газопровода "Северный поток - 2".
 
"Поэтому премьер Матеуш Моравецкий решил в ближайшее время нанести серию визитов в страны ЕС и Европы", - сообщил представитель премьера. "Завтра состоятся первые визиты - в Литву, Латвию и Эстонию. В воскресенье состоятся три встречи с премьерами этих стран, чтобы обсудить текущую ситуацию и представить те угрозы, о которых мы знаем", - рассказал Мюллер.
 
"В последующие дни будут визиты в остальные страны Евросоюза и Европы, чтобы представить текущую геополитическую ситуацию и принять превентивные меры перед лицом потенциальных действий, которые могут исходить с восточной стороны, так, чтобы мы, как Европейский союз и Европа, как евроатлантический союз могли подготовиться к потенциальной угрозе с востока", - резюмировал он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561762/

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Моравецкий посетит несколько стран ЕС для обсуждения угроз с востока

«Нефть России», 20.11.21, Москва, 14:14   Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер назвал одним из элементов кризиса завершение строительства и готовящийся запуск газопровода "Северный поток - 2"
 
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий запланировал серию визитов в страны ЕС для обсуждения с партнерами в Европе текущей геополитической ситуации и исходящих с восточного направления угроз. Об этом заявил в субботу на брифинге пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
 
"С восточного направления мы видим как широкие кибернетические действия, кибератаки, так и действия, касающиеся манипулирования ценами на газ и манипулирования поставками газа, чтобы оказывать влияние на энергетический кризис, на цену газа и на цены энергии во всей Европе. В последнее время к этому добавилась организация миграционных процессов, которые довели до кризиса на польско-белорусской границе", - утверждает он.
 
"Все это означает, что кризис, связанный с ситуацией на востоке, не закончился. Существуют предпосылки, свидетельствующие о том, что многие месяцы, а возможно и годы, исходящий с восточного направления геополитический кризис может продолжаться", - добавил Мюллер, назвав одним из элементов этого кризиса завершение строительства и готовящийся запуск газопровода "Северный поток - 2".
 
"Поэтому премьер Матеуш Моравецкий решил в ближайшее время нанести серию визитов в страны ЕС и Европы", - сообщил представитель премьера. "Завтра состоятся первые визиты - в Литву, Латвию и Эстонию. В воскресенье состоятся три встречи с премьерами этих стран, чтобы обсудить текущую ситуацию и представить те угрозы, о которых мы знаем", - рассказал Мюллер.
 
"В последующие дни будут визиты в остальные страны Евросоюза и Европы, чтобы представить текущую геополитическую ситуацию и принять превентивные меры перед лицом потенциальных действий, которые могут исходить с восточной стороны, так, чтобы мы, как Европейский союз и Европа, как евроатлантический союз могли подготовиться к потенциальной угрозе с востока", - резюмировал он.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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