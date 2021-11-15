«Нефть России», 20.11.21, Москва, 13:26 Инициативы по введению санкций против РФ в случае "вторжения в Украину" связаны с желанием американских политиков подобраться к "кормушке" бюджета, который выделяется на сдерживание так называемой "российской угрозы", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.



Сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил санкции против РФ в случае "вторжения на Украину", сообщил ранее портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету. Поправка требует от президента США ввести санкции и запреты на въезд против ведущих российских военных и сотрудников разведки, а также предлагает увеличить военную помощь Киеву; ввести санкции против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора, предприятий по добыче полезных ископаемых и против первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ.



"Считаю, что в культурном западном мире, как всегда, все упирается в деньги. И та группа сенаторов, которая, стуча кулаком, требует новых санкций, просто оказалась вне кормушки и хочет в нее залезть хотя бы пальцем", - сказал Белик.



Парламентарий объяснил свое позицию тем, что на "российской угрозе" в США и странах Западной Европы зарабатываются деньги" и некоторые политики не могут отказать себе в возможности "присоединиться к этим огромным денежным потокам и хоть что-то положить себе в карман".



"Это связано с большими оборонными заказами, с так называемой "помощью оккупированной Украине" и "политическим сдерживанием России", - пояснил он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561760/ Источник: РИА Новости ← С 21 ноября по 8 декабря над Москвой будет видно МКС Идеями о новых санкциях против России в США отвечают на "военные угрозы" РФ → Новости net.finam.ru