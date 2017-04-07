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С 21 ноября по 8 декабря над Москвой будет видно МКС
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«Нефть России», 20.11.21, Москва, 13:21 С 21 ноября наступает очередной сезон вечерних пролетов Международной космической станции – увидеть ее смогут жители большей части России и стран ближнего зарубежья. Об этом на своей страничке в Instagram написал космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.
По его словам, по яркости МКС может соперничать с Юпитером и Венерой.
"Станция движется очень быстро, и поймать ее с помощью телескопа крайне сложно, а вот невооруженным глазом при определенных условиях она видна очень хорошо", – указал космонавт.
Увидеть в ночном небе станцию москвичи смогут до 8 декабря.