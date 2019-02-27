«Нефть России», 20.11.21, Москва, 12:58 Пандемией коронавируса бог, возможно, "немножечко привел в чувство" современное человечество, показав пределы нынешней высокотехнологической цивилизации и дав людям "опыт самокритичного отношения". Такое мнение высказал в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



"Если вернуться к теме пандемии, то, может быть, Господь немножечко привел нас в чувства. Вы такие всемогущие, вы все умеете, все знаете - вот вам дается опыт вашей слабости, вашей растерянности, вашей неспособности что-то сделать. Не думаю, что Господь будет долго испытывать нас, но придется пройти через какой-то период критического отношения в первую очередь к современной высокотехнологической цивилизации, чтобы понять, что не все мы можем решить одномоментно, что потребуется время, усилия и так далее", - сказал патриарх в ходе большого интервью на телеканале "Россия-1", приуроченном к его 75-летию.



По его словам, речь идет об "опыте самокритичного отношения", через который, "может быть, в XXI веке стоит пройти", чтобы "осознать свои ошибки и заблуждения - в первую очередь в сфере оценки самих себя". Отвечая на вопрос ведущего о том, "почему Господь такое попустил", предстоятель РПЦ заметил, что точно на этот вопрос никто не ответит, и "только Господь знает, почему это было попущено".



Патриарх напомнил о том, как развивалась цивилизация в последние столетия, когда "постоянно присутствовал некий триумфализм".



"Мы полетели в космос, еще раньше мы расщепили атом, мы создаем технологии, мы, мы, мы становимся сильными-сильными. А в центре этой идеологии человек, который становится таким сильным, автономным от Бога, - это практически реставрация язычества, ведь именно такой была философия язычников. Как писал Горький, "человек - это звучит гордо". А кто отец гордости? Сам дьявол. И если "человек - это звучит гордо", если у человека нет смирения, нет способности критически относиться к самому себе, то он превращается в язычника", - отметил патриарх.



"Бог гордым противится, а смиренным дает благодать", как об этом говорится в Новом завете, напомнил патриарх.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561757/ Источник: ТАСС ← Китай снижает розничные цены на бензин и дизельное топливо Сенаторам США не удастся дискредитировать Россию, заявил Косачев → Новости net.finam.ru