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Китай снижает розничные цены на бензин и дизельное топливо
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«Нефть России», 20.11.21, Москва, 12:45 С 20 ноября Китай снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сегодня сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.
Как заявил комитет, цены на бензин и дизельное топливо будут снижены на 95 юаней /около 14,88 доллара США/ за тонну и на 90 юаней за тонну, соответственно.
В соответствии с действующим механизмом ценообразования, в случае, если мировые цены на сырую нефть меняются более чем на 50 юаней за тонну и остаются на этом уровне в течение десяти рабочих дней, цены на нефтепродукты, такие, как бензин и дизельное топливо, в Китае соответствующим образом корректируются.
Власти КНР потребовали от трех крупнейших нефтяных компаний страны -- Китайской национальной нефтегазовой корпорации /CNPC/, Китайской нефтехимической корпорации /Sinopec Group/ и Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорации /CNOOC/ -- поддерживать добычу нефти и способствовать ее транспортировке для обеспечения стабильных поставок.