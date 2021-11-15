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США не будут воевать с Россией из-за Украины
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«Нефть России», 20.11.21, Москва, 12:37 Инициативы вашингтонских политиков против РФ подтверждают заявления экс-президента США Барака Обамы о том, что американцы не будут воевать с Россией из-за Украины, или кого-либо еще, ограничившись санкциями, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Не успели высохнуть чернила на сочинении членов нижней палаты парламента США о пресловутом "непризнании выборов Путина в 2024", как к фантасмагорическим идеям наказаний за будущие предполагаемые Вашингтоном дела, русских решили наказывать и в Верхней палате американского конгресса", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, театр русофобского абсурда иллюстрирует утренняя новость. "Американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае "вторжения на Украину", сообщил портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету", - процитировал Климов.
"При вдумчивом прочтении последнее сообщение в переводе с американского политического диалекта на нормальный человеческий может означать лишь одно, но крайне важное для киевских марионеток США заявление: в случае гипотетической войны украинских милитаристов с Россией американцы ограничатся лишь очередными санкциями в отношении Москвы (например, как предлагают сенаторы, не будут давать нашим военным визы в США, американцам запретят покупать долговые бумаги РФ, а европейцам перепродавать наш газ через СП2)", - отметил Климов.
Таким образом, подтверждаются слова, сказанные в 2014 ещё Обамой в обращении к американцам, где он успокаивал своих сограждан и отмечал, что "воевать с русскими мы из-за Украины или кого-либо ещё не собираемся", добавил сенатор.
"Иными словами, ястребов на Вашингтонском политическом Олимпе полно, но самоубийц среди них не наблюдается. Делайте выводы, дамы и господа из Восточной Европы, Великобритании и прочих мест, откуда самонадеянно провоцируют наше отечество", - заключил политик.