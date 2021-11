«Нефть России», 20.11.21, Москва, 11:47 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в знак протеста против нарушения властями Китая прав человека не исключает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году, сообщило издание The Times.



Газета утверждает, что президент США Джо Байден готов объявить бойкот, в британском правительстве идет "активная дискуссия по поводу того, следует ли Великобритании последовать его примеру".



Согласно одному из вариантов, британские официальные лица не будут присутствовать на Играх, страну будет представлять посол Великобритании в Китае.



По данным The Times, решительным сторонником бойкота является министр иностранных дел Лиз Трасс, хотя некоторые источники опровергают это, ссылаясь на то, что она не выступала с официальными заявлениями по этому поводу.



"Говорят, что Трасс лично потрясена преследованием Пекином уйгуров, в том числе сообщениями о принудительной стерилизации и рабском труде в Синьцзяне - северо-западном автономном районе Китая", - пишет газета.



Министерство иностранных дел отказалось комментировать эти сообщения, ограничившись заявлением: "Правительство возглавило в ООН международные усилия по привлечению Китая к ответственности за нарушения прав человека в Синьцзяне".



В минувший вторник газета The Washington Post сообщила, что ни Байден, ни другие официальные представители администрации США, как ожидается, не приедут на зимние Олимпийские игры в Пекине.



Олимпиада в Пекине запланирована на 4 - 20 февраля 2022 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561754/