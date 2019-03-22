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Почти каждый пятый россиянин будет работать в период новогодних каникул
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«Нефть России», 20.11.21, Москва, 11:42 Практически каждый пятый россиянин (19%) в период предстоящих новогодних каникул будет работать, среди сограждан с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей такие планы имеют 29% респондентов, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в субботу в "Интерфакс".
Результаты исследования показывают, что российские мужчины чаще женщин планируют работать во время праздничных выходных - 22% и 16% респондентов соответственно.
Согласно опросу, более трети россиян (38%) собираются провести новогодние праздники дома, 5% сограждан отправятся праздновать на дачу, 6% опрошенных будут находиться в гостях.
Что касается планов отправиться в путешествия, то, по данным SuperJob.ru, в поездки по России отправятся 2% респондентов, в основном, в Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым, за границу собираются поехать 1% россиян, преимущественно, в Таиланд, Египет и Израиль.
По данным исследования, каждый четвертый россиянин (26%) пока еще не решил, как будет проводить новогодние каникулы.
Опрос был проведен 11-19 ноября 2021 года среди 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 360 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.