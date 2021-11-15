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«Нефть России», 20.11.21, Москва, 11:38 По данным агентства Reuters, она показала самое большое падение за неделю с августа. На бирже ICE она торгуется на уровне чуть выше 78,5 долларов за баррель.
Одной из причин падения цен называют новые антикоронавирусные ограничения в Европе. Как отмечает газета «Коммерсантъ», на этом фоне Российский фондовый рынок вторую неделю подряд закрылся в минусе. Эксперты ожидают, что снижение затянется до середины декабря.