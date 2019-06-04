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Санкции

Депутат ГД назвал санкции против России лоббированием военных интересов США

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«Нефть России», 20.11.21, Москва, 11:29    Санкции против России, предложенные в Сенате США, - есть ничто иное, как военно-оружейное лоббирование в личных интересах Штатов, об Украине речь не идёт, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
 
Сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил санкции против РФ в случае "вторжения на Украину", сообщил ранее портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету​​​. Поправка требует от президента США ввести санкции и запреты на въезд против ведущих российских военных и сотрудников разведки, а также предлагает увеличить военную помощь Киеву; ввести санкции против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора, предприятий по добыче полезных ископаемых и против первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ.
 
"Эти поправки, о которых говорят в Штатах, - это продукт военно-оружейного лобби США", - подчеркнул Шхагошев.
 
Парламентарий добавил, что американские политики считают, что сегодня период "слабости (Джо) Байдена", поэтому пользуются моментом, чтобы "выбить денег" на свои нужды. Поводом для этого, по словам депутата, являются конфликты в разных точках мира, в том числе возможность использовать ситуацию на Украине.
 
"Энергетический кризис, который мы наблюдаем в Европе и который будет усугубляться с приближением зимы, тем более на Украине, - они (политики США - ред.) могут привести это к коллапсу", - добавил депутат.
 
Парламентарий выразил обеспокоенность экономической стабильностью. По его мнению, США своей санкционной политикой могут в негативном плане повлиять и на развитие экономики - и это не вопрос помощи Украине. "Тут вообще сейчас вопрос не Украины, это бизнес-интересы США", - констатировал Шхагошев.
 
Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Кремле заявляли, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин называл такие заявления алармистскими.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561751/

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Депутат ГД назвал санкции против России лоббированием военных интересов США

«Нефть России», 20.11.21, Москва, 11:29   Санкции против России, предложенные в Сенате США, - есть ничто иное, как военно-оружейное лоббирование в личных интересах Штатов, об Украине речь не идёт, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
 
Сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил санкции против РФ в случае "вторжения на Украину", сообщил ранее портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету​​​. Поправка требует от президента США ввести санкции и запреты на въезд против ведущих российских военных и сотрудников разведки, а также предлагает увеличить военную помощь Киеву; ввести санкции против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора, предприятий по добыче полезных ископаемых и против первичного и вторичного размещения суверенного долга РФ.
 
"Эти поправки, о которых говорят в Штатах, - это продукт военно-оружейного лобби США", - подчеркнул Шхагошев.
 
Парламентарий добавил, что американские политики считают, что сегодня период "слабости (Джо) Байдена", поэтому пользуются моментом, чтобы "выбить денег" на свои нужды. Поводом для этого, по словам депутата, являются конфликты в разных точках мира, в том числе возможность использовать ситуацию на Украине.
 
"Энергетический кризис, который мы наблюдаем в Европе и который будет усугубляться с приближением зимы, тем более на Украине, - они (политики США - ред.) могут привести это к коллапсу", - добавил депутат.
 
Парламентарий выразил обеспокоенность экономической стабильностью. По его мнению, США своей санкционной политикой могут в негативном плане повлиять и на развитие экономики - и это не вопрос помощи Украине. "Тут вообще сейчас вопрос не Украины, это бизнес-интересы США", - констатировал Шхагошев.
 
Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Кремле заявляли, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин называл такие заявления алармистскими.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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